Viena eleita a melhor cidade do mundo para se viver (outra vez) em 2024. Europa domina o top 3

Para além de Viena, três outras cidades europeias entraram no top 10, num ano em que a instabilidade mundial e o custo de vida pesaram muito.

Há muitos superlativos que se podem usar para descrever Viena: bela, histórica, pitoresca, culta. Agora, pode acrescentar outro à lista: consistente.

Pelo terceiro ano consecutivo, a capital austríaca foi coroada a cidade com melhor qualidade de vida do mundo, entre as 173 listadas no Índice Global de Qualidade de Vida anual da revista The Economist.

O domínio da cidade sobre o primeiro lugar parece inatacável, com 2024 a marcar a nona ocasião dos últimos 11 relatórios do índice em que ocupa a liderança.

Com pontuações perfeitas em quatro das cinco categorias deste ano, Viena não arrasou em todas as categorias, mas dado o seu domínio contínuo, os seus cidadãos parecem ter escrito o livro sobre como viver bem.

A maior parte do top 10 deste ano mantém-se praticamente inalterada em relação a 2023, embora tenha havido uma mudança para uma ou duas cidades que subiram mais na classificação ou recuaram.

Uma mudança notável é o domínio das cidades da Europa Ocidental em particular, ocupando os três primeiros lugares e tendo quatro lugares no total no topo da tabela.

Como são decididas as classificações?

A habitabilidade é um conceito subjetivo e, como é óbvio, o Índice Global de Habitabilidade do The Economist não é infalível. No entanto, as pontuações são determinadas por um conjunto de parâmetros de referência.

A classificação geral de cada cidade é determinada pela média das pontuações de 100 em cinco categorias diferentes: estabilidade, cultura e ambiente, educação, cuidados de saúde e infraestruturas.

Nas cinco categorias gerais, há 30 pontos de dados e análises que ajudam a formar a pontuação em cada categoria.

Por exemplo, na categoria "estabilidade", são tidas em conta a ameaça do terrorismo, as incidências de distúrbios civis e os níveis de criminalidade. Nos domínios dos cuidados de saúde e da educação, são analisadas a qualidade e a disponibilidade dos serviços. No que respeita às infraestruturas, são avaliados os transportes públicos, as estradas, as ligações de transportes, a habitação e os serviços públicos.

A pontuação média deste ano subiu para 76,1 em 100, graças às melhorias registadas em áreas como a educação e os cuidados de saúde. No entanto, a estabilidade foi a única categoria em que a pontuação desceu.

Para além dos protestos na Europa, centrados na imigração e na agricultura, e da agitação civil e das guerras noutras partes do mundo, a atual crise do custo de vida continua a ser um problema.

A inflação foi apontada como a principal causa da crise da habitação em várias cidades do ranking, incluindo a Austrália e o Canadá, onde a disponibilidade de alojamento para arrendamento é baixa e o custo de aquisição de propriedades está a aumentar.

A Europa de Leste a aproximar-se do Ocidente

À semelhança do sucesso de Viena no índice do The Economist, a Europa Ocidental continua a ser a região com melhor qualidade de vida do mundo, ocupando o primeiro lugar em quatro das cinco categorias.

Este ano, há 30 cidades da Europa Ocidental na classificação, com uma pontuação média total de 92 em 100.

No entanto, a pontuação global da região recuou desde o ano passado devido à crescente instabilidade em países como a Alemanha e a Irlanda, que foram abalados por protestos perturbadores, segundo o inquérito.

A maior melhoria em todas as regiões foi registada na Europa de Leste, quarta classificada, com base nas classificações do ensino superior e dos cuidados de saúde.

Entre os países que mais evoluíram na classificação contam-se a Hungria: Budapeste obteve uma pontuação de 92 e subiu sete lugares, passando a ocupar a 32ª posição.

Belgrado e Bucareste (ambas com uma pontuação de 74,5) subiram seis e cinco lugares, respetivamente, para se situarem conjuntamente na 94ª posição.

No que se refere às cidades que registaram as piores descidas, oito cidades da Europa Ocidental desceram na tabela. Dublin registou a descida mais acentuada, caindo sete lugares para a 39ª posição.

As cidades alemãs registaram, em geral, as piores descidas, com Munique a cair seis lugares, para a 27ª posição, em conjunto com Hamburgo, que desceu cinco lugares.

Estugarda, Berlim e Dusseldorf desceram todas na tabela, tal como Bruxelas e Barcelona.

A maior queda foi registada por Telavive, que desceu 20 lugares, passando do 92º para o 112º lugar, devido a uma diminuição da estabilidade, devido ao impacto da guerra em Gaza, bem como a quedas nas categorias cultura e ambiente e infraestruturas.

Então, quem ocupou os 10 primeiros lugares?

9. Auckland, Nova Zelândia

Auckland, Nova Zelândia. Canva

Auckland registou a segunda melhor melhoria em 2023, saltando 25 lugares para alcançar o top 10. Conseguiu manter a sua posição em 2024 com pontuações consistentemente elevadas em todas as cinco categorias e um 100 perfeito para a educação.

9. Osaka, Japão

Osaka, Japão. Canva

Outra cidade que não se mexeu, Osaka é a única cidade japonesa e a única cidade asiática a estar representada no top 10. Recebeu a pontuação mais baixa em cultura e ambiente entre as 10 cidades mais bem classificadas, com 86,8, mas recebeu uma pontuação perfeita de 100 nas categorias estabilidade, cuidados de saúde e educação.

7. Vancouver, Canadá

Vancouver, Canadá. Canva

Enquanto Toronto saiu do top 10 este ano, Vancouver conseguiu manter o seu lugar, embora tenha descido dois lugares. Tal como acontece com outras cidades canadianas, e também com a Austrália, a habitação foi um fator significativo no declínio deste ano.

7. Sydney, Austrália

Sydney, Austrália. Canva

Enquanto os 10 principais países europeus tiveram uma subida na classificação em 2024, Sydney, juntamente com Melbourne, desceu três lugares este ano para a 7ª posição devido a um défice de habitações disponíveis.

5. Genebra, Suíça

Genebra, Suíça. Canva

A manutenção dos padrões enquanto outros recuaram fez com que a cidade suíça de Genebra se mantivesse em boa posição, subindo da 7ª posição conjunta com Calgary em 2023 para a 5ª posição conjunta com a cidade canadiana este ano. Em pé de igualdade com a única outra cidade suíça no top 10, Zurique, Genebra foi ligeiramente prejudicada na sua oferta cultural.

5. Calgary, Canadá

Calgary, Canadá. Canva

Contrariando a tendência de outras cidades canadianas no top 10, Calgary melhorou a sua classificação em 2024, subindo dois lugares para recuperar algum do terreno que perdeu ao ficar em terceiro lugar em 2022. Foi apenas uma das quatro cidades entre as 10 primeiras a obter 100 pontos em termos de estabilidade.

4. Melbourne, Austrália

Melbourne, Austrália. Canva

Melbourne registou um declínio menor do que Sydney em 2024, caindo apenas um lugar, mas foi, no entanto, afetada por questões semelhantes relacionadas com os custos e a disponibilidade de habitação. No entanto, os cuidados de saúde e a educação foram muito bem classificados, com 100 pontos, respetivamente.

3. Zurique, Suíça

Zurique, Suíça. Canva

A maior cidade da Suíça saltou do sexto lugar em 2023 para o terceiro em 2024, reforçada por pontuações perfeitas nos domínios dos cuidados de saúde e da educação. Zurique, juntamente com as outras menções no top 3, é consistentemente apresentada nos índices dos melhores locais para trabalhar e viver, mas é também uma das cidades mais caras do mundo para residir.

2. Copenhaga, Dinamarca

Copenhaga, Dinamarca. Canva

Parece que os dinamarqueses estão perfeitamente satisfeitos por estarem em segundo lugar, mantendo o segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo, atrás de Viena. A Dinamarca é também consistentemente classificada como o segundo país mais feliz do mundo, atrás da Finlândia, pelo que há algo a dizer sobre viver na capital de um país que está tão satisfeito com o seu modo de vida. Copenhaga mantém pontuações perfeitas em termos de estabilidade, educação e infraestruturas.

1. Viena, Áustria

Viena foi coroada como a cidade com melhor qualidade de vida em 2024. Canva

Viena recebeu este ano notas de 100 em quatro das cinco categorias mas, tal como no relatório do ano passado, a cidade foi menos bem classificada na categoria cultura e ambiente, com uma nota de 93,5, devido à falta de grandes eventos desportivos. Ainda assim, as notas máximas na maioria das categorias são suficientes para afastar Copenhaga do primeiro lugar.