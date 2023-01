Espanha teve em 2022 ano mais quente de sempre

Fogos florestais e secas marcaram o quotidiano em Espanha em 2022, ano mais quente no país desde que há registo.

Ao mesmo tempo que outros países europeus enfrentavam fenómenos metereológicos extremos, Espanha registou no ano passado uma temperatura média de cerca de 15,5 graus centígrados, o valor mais alto desde 1916.

De maio a outubro repetiram-se as vagas de calor, com as temperaturas máximas a ultrapassar os 40 graus em muitas partes do território espanhol.

Em várias cidades do norte, o Ano Novo ficou também marcado por novos recordes de temperatura.