The Big One: 30 mil manifestantes pelo clima esperados nas ruas de Londres

De euronews

Trinta mil pessoas devem reunir-se em frente ao Palácio de Westminster, em Londres, no fim de semana para exigir que o governo do Reino Unido pare todas as prospeções de combustíveis fósseis imediatamente.

Os ativistas do Extinction Rebellion (XR) estarão ao lado de ativistas de 200 outras organizações de 21 a 24 de abril. O fim de semana incluirá 117 eventos e 90 palestrantes e artistas.

Já se passaram quatro anos desde que o XR paralisou partes da capital britânica, ao estacionar um barco cor-de-rosa em Oxford Circus e resultando na declaração de emergência climática pelo parlamento do Reino Unido.

Mas, segundo Mel Evans responsável pelo Clima do Greenpeace do Reino Unido, : “O governo do Reino Unido não está a conseguir realizar o conjunto de ações necessárias para evitar um colapso climático total".

“Isto apesar dos avisos sérios de ‘ou agimos agora, ou será tarde demais’ da comunidade científica global esta semana.”

No seu relatório de síntese divulgado no mês passado, cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) alertaram que o orçamento de carbono para 1,5°C de aquecimento global será esgotado até 2030 se continuarmos a emitir na nossa taxa atual.

O que pedem os manifestantes?

A XR e 200 outras organizações, incluindo a Greenpeace e War on Want, estão "a exigir que o governo do Reino Unido pare a prospeção por novos combustíveis fósseis imediatamente numa transição para a justiça reparatória. Isso deve ser liderado por assembleias de emergência dos cidadãos para permitir que o povo decida como acabar com a era dos combustíveis fósseis de forma rápida e justa."

A coligação diz que se os ministros do governo não responderem até ao final dos seus protestos, o XR e os seus aliados irão "intensificar as suas campanhas e ações em todo o país para forçá-los a fazê-lo".

Numa conferência de imprensa, disseram: "Vamos tomar medidas mais radicais porque o relógio está a correr para todos os humanos e não humanos vivos hoje. Não vamos ficar parados enquanto o tempo se esgota e todos enfrentamos o pior sofrimento possível."

A atriz Emma Thompson no barco cor-de-rosa, em Oxford Circus, em abril de 2019 TOLGA AKMEN/AFP or licensors

‘Impossível ignorar’: o que está a acontecer no Big One?

Desde que se tornou conhecido no cenário global há alguns anos, o Extinction Rebellion tem feito um exame de consciência por conta própria. Numa declaração de Ano Novo intitulada 'We Quit', o grupo de protesto famoso pelas táticas disruptivas anunciou que agora "daria prioridade à presença em detrimento da prisão e aos relacionamentos em detrimento dos cortes de estradas".

The Big One é o primeiro grande evento desde esta resolução. Frente ao Palácio de Westminster, de 21 a 24 de abril, promete ser familiar, acessível, acolhedor, criativo e envolvente.

Rob Callender, do Extinction Rebellion, diz que, desde que publicaram a declaração 'We Quit', "o governo fez anúncios de políticas que efetivamente duplicam o caos climático mortal. Esta é a última oportunidade de nos mostrarem que levam a sério salvar as nossas vidas e os nossos futuros, ao concordar entrar em negociações sobre as nossa reivindicações".

O fracasso em fazê-lo significará que o Extinction Rebellion não tem escolha a não ser desistir – e intensificar a nossa campanha para forçar o governo a tomar as medidas drásticas e radicais necessárias para evitar a mudança climática descontrolada. Desta vez, não estamos sozinhos - aliados deste bloco forte de 200 estarão ao nosso lado.”

Quem vai falar e apresentar-se no Big One?

A formação do The Big One é uma mistura de grandes nomes do movimento climático e artistas de todo o espetro musical.

Os oradores incluem Caroline Lucas, ex-líder do Partido Verde do Reino Unido, Chris Packham, naturalista, autor e apresentador de televisão e Sir David King, chefe do Grupo Consultivo de Crise Climática e ex-conselheiro científico-chefe do governo do Reino Unido.

Os artistas confirmados incluem a cantora folk Martha Tilston, o comediante Mark Thomas, a banda psych pop She Drew the Gun e a Dan Spanner Big Band.

Que organizações estão por trás do Big One?

Uma aliança ampla invulgar de ONGs ambientais, sindicalistas, ativistas anti-racismo e ativistas climáticos estão a coorganizar o evento no próximo mês.

Mais de 30 organizações estão listadas como apoiantes, desde grupos de protesto, como Right to Roam e Don't Pay UK, até ONGs mais antigas e amplas, Earthday.org e CAFOD.