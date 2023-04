650 mil beatas de cigarros na Praça do Comércio, em Lisboa

De Euronews

Um grupo de ativistas climáticos recolheu, ao longo da semana passada, 650 mil beatas de cigarros em Portugale apresentou-as no domingo na Praça do Comércio, em Lisboa.

O objetivo é sensibilizar as pessoas para a negligência que leva a esta forma de poluição.

Andrea Noe, que impulsionou a iniciativa, diz que "o pincipal problema com as pontas dos cigarros é que não são biodegradáveis: têm plástico, toxinas, metais pesados e químicos" que, com a chuva, acabam no rio Tejo e, depois, no mar.

Há dois anos, o grupo tinha conseguido reunir 1,1 milhões de beatas em dois meses. O desafio desta vez era atingir o mesmo volume numa só semana.

Apesar de não ter conseguido o número ambicionado, Andrea Noe agradece a todos os que participaram na iniciativa e apanharam as beatas que encontraram no chão.