De Euronews

Os últimos oito anos foram os mais quentes alguma vez registados.

As concentrações de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono, atingiram novos máximos.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, os glaciares derreteram a uma velocidade dramática e salvá-los é uma causa praticamente perdida.

“Infelizmente já perdemos o jogo do derretimento dos glaciares porque já temos uma alta concentração de dióxido de carbono, e o aumento do nível do mar pode continuar nos próximos milhares de anos bem como o derretimento dos glaciares", sublinhou Petteri Taalas, secretário-geral Organização Meteorológica Mundial.

Em Londres, ativistas climáticos do grupo Extinction Rebellion iniciaram quatro dias de protestos.

Esperam reunir cem mil pessoas às portas do Parlamento este fim de semana.

Na véspera do Dia da Terra, que se assinala este sábado, os líderes mundiais apelaram à ação ambiental.

Lembraram que ainda é possível desacelerar ou parar o impacto das alterações climáticas se investirmos no nosso planeta.