Como Atenas luta contra as ondas de calor

Nesta edição de Climate Now, vamos até uma das capitais mais quentes da Europa para ver como a cidade enfrenta as altas temperaturas.

Primeiro, vemos os últimos dados do Serviço de Alterações Climáticas do Copernicus, que mostram que, a nível mundial, tivemos o junho mais quente de que há registo.

Globalmente, as temperaturas no mês passado foram pouco mais de 0,5 graus Celsius acima da média de 1991-2020.

Olhando para o mapa das anomalias europeias - a Irlanda, o Reino Unido, a Bélgica e os Países Baixos tiveram o mês de junho mais quente de que há registo. Entretanto, foi mais frio do que a média na Turquia, Grécia, partes dos Balcãs e Rússia.

Anomalias de temperatura na Europa em junho de 2023 Euronews

Um dos principais fatores que impulsionam o registo global de calor é o facto de a superfície do mar estar mais quente.

Pode ver-se neste mapa, por exemplo, que houve temperaturas excecionalmente elevadas à superfície do mar no Atlântico Norte, com máximos extremos em torno das Ilhas Britânicas.

Anomalias na temperatura do mar em junho de 2023 Euronews

A água atingiu um pico de cinco graus acima da média ao largo do oeste da Irlanda - atingindo temperaturas que normalmente se esperariam no final do verão, e não em junho.

A água esteve cinco graus acima da média, em certas zonas. Euronews

Vários fatores terão contribuído para o aquecimento da água - ventos mais fracos, menor poluição por partículas e os efeitos a longo prazo das alterações climáticas.

Reportagem em Atenas

A capital grega está no meio de uma onda de calor, com temperaturas que chegam aos 40 graus Celsius.

Edifícios brancos que se estendem até ao horizonte - Atenas é uma das cidades mais densamente construídas da Europa, e também uma das mais quentes.

Elissavet Bargiani, responsável pela gestão da temperatura na cidade, diz que as perspetivas das alterações climáticas são sombrias: "As projeções para as próximas décadas são dramáticas, estaremos em condições de calor constante no verão. Temos de ajustar o nosso modo de vida a este calor e adaptarmo-nos", conta.

Para se ajustar e adaptar, Atenas tem um plano de ação completo para aumentar a sensibilização para os riscos de saúde causados pelo calor e para repensar a cidade.

Uma das iniciativas é uma aplicação para smartphone que mostra o percurso pedestre mais fresco de A a B: "Mostra-lhe o caminho para o seu destino de acordo com as ruas mais frescas a seguir. O algoritmo calcula a temperatura de acordo com dados de satélite e também calcula a densidade das árvores nos percursos", diz Elissavet Bargiani.

Mapa das temperaturas em Atenas Copernicus

Elissavet leva-nos a um dos 10 chamados "pocket parks", ou parques de bolso, que a cidade criou em terrenos baldios: "Este sítio era um local abandonado. Não havia nenhuma árvore, nenhuma vegetação, nenhuma irrigação", explica. É agora um local refrescante num dos bairros mais quentes da cidade.

"Penso que se colocarmos o termómetro aqui debaixo das árvores e no asfalto, veremos pelo menos dois graus Celsius de diferença", diz Bargiani.

O efeito refrescante da vegetação é vital, porque as temperaturas de verão em Atenas já aumentaram em média 1,9 graus nos últimos 30 anos.

E há mais para vir, diz o meteorologista Pannos Giannopoulos: "Os estudos sobre as alterações climáticas mostram que o clima na Grécia se tornará mais quente, com verões mais quentes, mas também com invernos menos frios e menos chuva na maioria das áreas do país", diz.

A água é o próximo desafio - por isso, este aqueduto da era romana está a ser renovado por Kostas Gerolimatos, coordenador do projeto "Hidrant Cultural".

Poderá trazer 50 mil metros cúbicos de água subterrânea por ano para os subúrbios - água que atualmente vai para o mar.

"Se o aqueduto ainda estiver a funcionar, queremos pegar nessa água e distribuí-la pela vida quotidiana do bairro, dos residentes", diz Giannopoulos.

O objetivo a longo prazo é que 30% de Atenas seja espaço verde. Diz Elissavet Bargianni: "Não vai acontecer amanhã. Mas será uma cidade morta se não fizermos nada do género nos próximos anos. E penso que o vamos fazer".