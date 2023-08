De acordo com especialistas em saúde pública, a poluição causada pelos incêndios florestais no sul da Europa e na América pode ter um impacto nos próximos anos.

Milhares de hectares de floresta arderam na sequência das temperaturas recorde registadas em todo o mundo.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) comunicou, em julho, que arderam mais de 170 mil hectares de florestas. De acordo com o sistema, este número é o dobro da média registada no período entre 2003 e 2022.

Até ao momento, este ano, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA refere que arderam mais de 67 mil hectares de floresta.

Mas as consequências duradouras não são apenas aos restos carbonizados da paisagem.

Os médicos afirmam que os incêndios podem estar associados a problemas de saúde potencialmente graves a curto e longo prazo.

Quais são os efeitos dos incêndios florestais para a saúde?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o fumo dos incêndios florestais é uma mistura de poluentes atmosféricos perigosos - como PM2.5, dióxido de azoto, ozono ou chumbo - que contaminam o ar.

A OMS afirma ainda que o fumo tóxico afeta o clima ao libertar grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa na atmosfera.

“Quando essas partículas chegam ao pulmão, podem causar inflamação sistémica, que pode afetar todos os outros sistemas do corpo", afirma Colleen Reid, da Universidade do Colorado em Boulder.

"O pulmão fica junto ao coração, pelo que há provas de que a exposição à poluição atmosférica pode afetar a saúde cardíaca."

De acordo com o professor Frank Kelly, especialista em saúde ambiental e poluição do Imperial College de Londres, os impactos a curto prazo dos incêndios florestais foram estudados nos EUA e na Austrália.

Segundo Kelly, devemos estar conscientes de todos os perigos que os incêndios florestais representam, e não apenas do risco imediato para a vida.

"Um dos poluentes resultantes dos grandes incêndios florestais é o monóxido de carbono", afirma Kelly.

"E sabemos que este é um poluente muito perigoso em concentrações elevadas e está provado que pode ter impacto na função cognitiva."

De acordo com Kelly, já estamos a assistir a internamentos em hospitais, mas espera-se que as consequências a longo prazo demorem anos a surgir.

Embora não haja muita investigação sobre os danos a longo prazo para a saúde causados pelos incêndios, Kelly diz que os cientistas ambientais podem apontar para estudos existentes sobre a poluição urbana que alertaram os médicos para doenças como defeitos cardíacos e doenças degenerativas.

"Há muitas semelhanças. Estamos a falar de pequenas partículas. Estamos a falar de gases como os óxidos de azoto. Sabemos que estes têm efeitos a longo prazo", acrescenta.

Não há fogos florestais perto de mim, estou seguro?

A poluição causada pelos incêndios florestais pode propagar-se muito para além do incêndio.

De acordo com Kelly, "as emissões e os poluentes que emergem destes incêndios (...) podem ser rastreados até centenas de quilómetros de distância."

A nuvem central de fumo pode transportar as substâncias tóxicas para o alto da atmosfera e ser transportada para outras áreas.

Como posso proteger-me da poluição causada pelos incêndios florestais?

Nas zonas mais perigosas e expostas ao fumo, Reid recomenda a utilização de máscaras de proteção se tiver de estar no exterior. Certifique-se de que não se trata de uma máscara cirúrgica, uma vez que estas se destinam a proteger os outros daquilo que expira, como muitos de nós usámos durante a pandemia de Covid-19.

Em vez disso, recomenda as máscaras N95 ou KN95, que o protegem do ar à sua volta.

Kelly também diz que as pessoas nas zonas de maior risco devem tentar ficar em casa. Para evitar que o fumo ou as emissões perigosas entrem nos edifícios, sugere que se mantenham as portas e as janelas fechadas.

A OMS afirma que a frequência e a gravidade crescentes dos incêndios florestais em grande escala deverão aumentar com as alterações climáticas.

Por isso, compreender o risco do fumo é mais importante do que nunca.

"A questão é cada vez mais grave. Estamos a assistir a mais incêndios florestais. Estamos a assistir a um aumento da duração da época dos incêndios florestais, que começa mais cedo e termina mais tarde, e os incêndios estão a tornar-se mais intensos e mais frequentes", afirma Kelly.

“Por isso, isto só vai numa direção e, infelizmente, para a nossa saúde e para o resto das espécies vivas do planeta, não é uma boa direção."

Veja o vídeo acima para saber mais sobre os efeitos dos incêndios florestais na saúde.