Grande incêndio em aterro gera contestação à gestão de resíduos na Polónia

Um grande incêndio no mês passado, no aterro sanitário em Zielona Gora, está no centro de uma disputa sobre a política de gestão de resíduos da Polónia.

Armazenamento e tratamento inadequados, juntamente com cargas ilegais de resíduos, tornaram-se literalmente um grave problema no país.

Muitos acusam os que estão no poder de negligência a todos os níveis.

"20 milhões de euros para eliminar resíduos, e lidar com os efeitos ambientais, e agora com a recuperação do solo e a proteção, pode ser 10 vezes mais. É uma catástrofe ecológica. Temos reclamações sobre o funcionamento de todos os serviços por não revelarem o impacto real no meio ambiente", diz Dariusz Legutowski, vereador da Câmara Municipal de Zielona Gora.

Alegado lixo ilegal vindo da Alemanha está a ser responsabilizado pelo incêndio do mês passado. Foi depois deste fogo que o Ministério do Clima polaco apresentou uma queixa à Comissão Europeia (CE) sobre as 35 mil toneladas ilegais de lixo vindas da Alemanha. Este deve ser o primeiro passo antes de recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

"As autoridades da República Federal da Alemanha não se sentem obrigadas a recolher estes resíduos. Queríamos resolver esta questão fora dos tribunais. Infelizmente não funcionou. Portanto, de acordo com a lei, cada Estado-Membro da UE tem o direito de apresentar uma reclamação à CE contra outro estado e foi o que fizemos. Agora, a comissão tem 3 meses para analisar e responder a esta questão", explica Aleksander Brzózka, porta-voz do ministério do Clima.

Christopher Stolzenberg, porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, comentou dizendo que "a devolução de remessas ilegais é responsabilidade dos estados federais.” Acrescentou, no entanto, que o facto de haver remessas ilegais de lixo da Alemanha "é uma grande preocupação" para o ministério, que "continua comprometido em melhorar a prevenção de remessas ilegais de lixo na UE.”

O caso do aterro de Zielona Gora levanta apenas a ponta do véu sobre o problema do transporte e armazenamento ilegal de lixo, que acontece a uma escala muito maior.

"Existem agora mais de 400 desses aterros [ilegais] no país, dos quais cerca de 140 são locais onde foram detetados resíduos perigosos. Cada vez mais jornalistas estão a trazer este assunto à tona. As autoridades também lutam contra isso há muito tempo, então espero que essa tendência de combater o crime ambiental de forma rigorosa - a luta contra os resíduos perigosos - se expanda e mais aterros sejam denunciados", afirma a jornalista Ewa Dunal.

"Devido aos incêndios nos aterros, o governo está a ponderar fornecer mais apoio às comunidades locais para a eliminação de resíduos. As autoridades certamente sentirão maior pressão para agir agora, antes das eleições", conclui Magdalena Chodownik, correspondente da Euronews na Polónia.