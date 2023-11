UE aprova polémica Lei da Restauração da Natureza

De Euronews com agências

Dentro de 7 anos 30% dos habitats degradados têm de estar recuperados

Parlamento Europeu, Conselho e Comissão Europeia chegaram esta quinta-feira a acordo sobre a polémica Lei de Restauração da Natureza. O texto vai obrigar os Estados-Membros a implementar medidas para recuperar a natureza em pelo menos 30% das áreas terrestres e marinhas da União até 2030, e reabilitar a totalidade dos habitats até meados do século.

Os legisladores europeus congratularam-se com o acordo alcançado antes da meia-noite, após várias horas de discussões que começaram na tarde de quinta-feira, mas os críticos apontaram o dedo aos elementos que tinham sido diluídos.

"Chegámos a um acordo para restaurar o que gera não só vida, mas também serviços económicos e sociais, que têm impacto no bem-estar das pessoas e na viabilidade da maioria das nossas actividades, incluindo, naturalmente, a segurança alimentar", afirmou a Ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, em nome da Presidência Espanhola do Conselho da UE.

"Podemos estar orgulhosos deste resultado histórico, que define regras ambiciosas e praticáveis para todos", declarou Pascal Canfin, presidente da comissão parlamentar do ambiente, no X (antigo Twitter).

A Lei da Restauração da Natureza baseia-se numa proposta lançada em dezembro de 2022 pela Comissão Europeia para acompanhar os acordos sobre biodiversidade alcançados na COP15 das Nações Unidas.

A Comissão Europeia tinha proposto o texto em 2022. O maior partido do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu (PPE), de direita, tentou que o texto fosse abandonado mais cedo, em 2023.

Recuperar quase todos os habitats degradados até 2050

Em conformidade com o acordo internacional de Kunming-Montreal (COP15 Biodiversidade), a legislação exigirá ainda que a UE-27 recupere pelo menos 60% dos habitats degradados até 2040 e 90% até 2050.

Poluição, urbanização, exploração intensiva: segundo Bruxelas, 80% dos habitats naturais da UE encontram-se num estado de conservação "mau ou medíocre" (nomeadamente turfeiras, dunas e prados) e até 70% dos solos estão em mau estado de conservação.

Para Tatiana Nuno, responsável sénior pela política marinha da associação ambientalista Seas At Risk, o acordo "fica muito aquém do que é necessário para enfrentar a crise da biodiversidade, mas no que diz respeito ao oceano é um passo crucial para restaurar a preciosa vida marinha que este suporta".

Vera Coelho, vice-presidente adjunta da Oceana na Europa, afirmou: "Embora consideravelmente enfraquecidas pelo Conselho, as disposições relativas às pescas na lei representam uma tentativa, há muito esperada, de alinhar as políticas ambiental e das pescas.