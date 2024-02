"Ponto de viragem" climático pode ser catastrófico para a Europa

Isso significaria graves repercussões climáticas a nível mundial, com a Europa a suportar o peso das consequências.

Os cientistas conseguiram modelar com êxito um ponto de viragem climática que mergulharia vastas zonas da Europa num profundo congelamento - e pode estar mais próximo do que se pensava.

Utilizando um modelo climático complexo, os investigadores da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, simularam o colapso de uma importante corrente do Oceano Atlântico que atualmente traz água quente para norte e mantém as temperaturas amenas na Europa.

Uma paragem abrupta desta corrente alteraria o clima a nível mundial, com a Europa a sofrer as consequências mais graves. O derretimento das camadas de gelo poderia causar o seu colapso - mas quando e qual a probabilidade de isso acontecer?

O que é a Circulação do Oceano Atlântico?

A Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (AMOC) é um importante sistema de correntes oceânicas. Transporta água quente, carbono e nutrientes para norte através do Oceano Atlântico, onde a água arrefece e se afunda nas profundezas.

A AMOC ajuda a distribuir a energia pelo planeta, movendo o calor através do oceano como uma correia transportadora e regulando o nosso clima.

A água quente - mais salgada devido à evaporação - flui para norte na superfície do oceano, mantendo a Europa mais amena do que seria de outro modo. Quando esta água arrefece, afunda-se porque a sua elevada salinidade aumenta a sua densidade. Em seguida, flui de volta para o hemisfério sul ao longo do fundo do oceano.

Mas os estudos de episódios passados de arrefecimento dramático na Europa ao longo dos últimos 100 000 anos sugerem que a fusão das camadas de gelo pode enfraquecer o AMOC devido a alterações na salinidade e na temperatura.

A água doce reduz a salinidade - e, por conseguinte, a densidade da água - à superfície do oceano. Isto significa que uma menor quantidade de água à superfície se afunda, abrandando potencialmente o fluxo da corrente.

Estaremos a caminhar para um ponto de viragem catastrófico?

Alguns estudos sugerem que as alterações climáticas podem estar a abrandar o fluxo da corrente. Um estudo de 2023, baseado nas temperaturas da superfície do mar, sugeriu que poderia ocorrer um colapso total entre 2025 e 2095.

Existe uma enorme incerteza sobre como, quando ou mesmo se este "ponto de viragem" poderá efetivamente acontecer e a modelação do cenário é complicada. A maioria das simulações informáticas anteriores que mostraram um colapso envolveu a adição de quantidades enormes e irrealistas de água doce de uma só vez.

A equipa holandesa utilizou um supercomputador para realizar a modelização mais sofisticada até à data, a fim de procurar sinais de alerta para este ponto de rutura. Adicionaram água gradualmente, descobrindo que um declínio lento poderia eventualmente levar a um colapso súbito em menos de 100 anos.

Até agora, diz o documento, um ponto de viragem da AMOC era apenas um "conceito teórico" e os seus autores afirmam que o ritmo a que a viragem desta corrente vital ocorreu na sua modelização foi "surpreendente".

Large icebergs near the town of Kulusuk, in eastern Greenland. Felipe Dana/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Mas os investigadores tiveram de executar a simulação durante mais de 2000 anos para obter este resultado e, mesmo assim, adicionaram muito mais água do que a que está atualmente a entrar no oceano à medida que o manto de gelo da Gronelândia derrete.

O autor principal do estudo, René van Westen, afirma que atualmente não existem dados suficientes para dizer algo definitivo sobre um potencial colapso futuro da AMOC. É necessária mais investigação para determinar um calendário - incluindo modelos que incorporem níveis crescentes de dióxido de carbono e aquecimento global.

"Só podemos dizer que estamos a caminhar para o ponto de viragem e que a viragem do AMOC é possível".

Algumas das mudanças observadas no modelo antes do colapso correspondem, no entanto, a mudanças que temos visto no Oceano Atlântico nas últimas décadas.

"Quando o AMOC perde estabilidade, como sabemos pelas reconstruções disponíveis, é mais provável que se desenvolvam transições abruptas no futuro", acrescenta van Westen.

O que é que um colapso da corrente oceânica significaria para a Europa?

Se a AMOC entrar em colapso, estudos anteriores demonstraram que os impactos climáticos daí resultantes seriam quase irreversíveis à escala temporal humana. Isto significaria graves repercussões no clima global, com a Europa a suportar o peso das consequências.

Nalgumas partes da Europa, as temperaturas poderiam descer até 30ºC. Em média, o modelo mostra Londres a arrefecer 10ºC e Bergen 15ºC.

Os autores do relatório afirmam que "nenhuma medida de adaptação realista pode fazer face a alterações de temperatura tão rápidas".

As temperaturas no hemisfério sul subiriam e as estações húmidas e secas da floresta amazónica inverter-se-iam.

Van Westen afirma ainda que isso poderá significar menos precipitação e uma subida do nível do mar de até um metro nas zonas costeiras da Europa.