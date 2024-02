Os limites mais rigorosos para a poluição atmosférica e o acesso dos cidadãos à justiça são aspetos fundamentais do acordo.

PUBLICIDADE

Os legisladores chegaram a um acordo para reduzir ainda mais a poluição atmosférica em toda a UE e alinhar as normas de qualidade do ar com as da Organização Mundial de Saúde (OMS), numa tentativa de alcançar a poluição zero até 2050, durante as negociações interinstitucionais em Bruxelas.

O acordo alcançado na noite de terça-feira (20 de fevereiro de 2024) sobre a diretiva relativa à qualidade do ar foi obtido depois de várias rondas de reuniões técnicas entre o Parlamento Europeu e o Conselho, uma vez que este último procurou obter mais flexibilidade para os países da UE que pretendem adiar a aplicação das normas de qualidade do ar.

Conselho Europeu quer adiar aplicação da diretiva

O Conselho pretende que a aplicação da diretiva seja adiada por 10 anos, até 2040, em comparação com a proposta da Comissão Europeia, que fixa o prazo para a redução da poluição atmosférica em 2030. O acordo prevê exceções para regiões com determinadas condições geográficas ou onde a redução da poluição atmosférica só seria possível com "um impacto significativo nos sistemas de aquecimento doméstico existentes".

No entanto, as condições exigidas pelo Parlamento, como a obrigação de os países da UE incluírem projeções da qualidade do ar nos seus planos e roteiros para a qualidade do ar até 2028, obrigarão os governos nacionais a acompanhar os progressos e a provar que as violações dos limites de poluição são mantidas a um nível mínimo. No caso das partículas em suspensão e do dióxido de azoto - os dois poluentes mais nocivos para a saúde humana - os valores-limite anuais serão reduzidos para metade ao abrigo do acordo.

Países terão 2 anos para transpor diretiva para o direito nacional

A comissão será encarregada de rever as normas de qualidade do ar até dezembro de 2030 e, posteriormente, pelo menos de cinco em cinco anos.

Ao abrigo do acordo, os cidadãos e as ONG terão poderes para contestar a aplicação das normas nos Estados-Membros. Os co-legisladores concordaram que os cidadãos com sintomas associados à poluição atmosférica terão um melhor acesso à justiça. Além disso, deverão ter direito a uma indemnização se conseguirem demonstrar que a sua saúde foi prejudicada devido à violação das novas regras nacionais.

O relator do Parlamento Europeu, Javi López (Espanha/S&D), que liderou as negociações parlamentares, apelidou o acordo de "grande passo em frente".

Alain Maron, ministro do Governo de Bruxelas responsável pelo ambiente e em nome da Presidência belga da UE, afirmou que as novas regras vão "melhorar drasticamente" a qualidade do ar e combater a poluição atmosférica.

Anne Stauffer, directora adjunta da ONG Health and Environment Alliance (HEAL), afirmou que o pacote tem um "enorme potencial" para melhorar a vida das pessoas, prevenir doenças e conseguir poupanças económicas, apesar de não estar totalmente alinhado com as recomendações científicas.

"Ter ar puro através de uma diretiva ambiciosa sobre a qualidade do ar ambiente é uma componente crucial para combater as desigualdades em matéria de saúde em toda a Europa - uma peça legislativa que garante que todos na Europa, especialmente os que vivem em comunidades vulneráveis e marginalizadas, respiram ar puro", afirmou Milka Sokolovic, Directora-Geral da Aliança Europeia para a Saúde Pública.

O acordo tem ainda de ser adotado pelo Parlamento e pelo Conselho antes de entrar em vigor. Os países da UE têm dois anos para transpor o projeto de lei para o direito nacional.