Ativista letão viaja pelo planeta para promover voluntariado ambiental

Vamos conhecer Dima Bass, embaixador do Pacto Europeu para o Clima, ativista e realizador de vídeos.

Todos os meses, o letão Dima Bass, que vive na Áustria, participa em projetos de restauro da natureza e publica vídeos no seu canal do YouTube, "Be Brave to Act".

"Gosto desta combinação. É vantajosa para todos, porque gosto de fazer algo por mim próprio, gosto de fazer voluntariado e, de facto, todos os meses procuro novos projetos. Mas não me limito a fazer voluntariado, também faço vídeos sobre os projetos. Por isso, também informo as pessoas sobre novos projectos", contou o ativista.

"Neste momento, não vejo nada mais importante na minha vida do que dedicar-me à conservação, preservação e recuperação da natureza e da vida selvagem. Mas é um pouco tarde para apenas proteger, agora também precisamos de restaurar, de reconstruir", acrescentou Dima Bass.

"No final do dia, na minha opinião, tudo se resume a valores. Quero ver um mundo onde plantar uma árvore seja considerado mais fixe, mais elegante, mais valioso do que uma nova versão do Iphone", frisou o ativista.