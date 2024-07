Aproveitar o património de Adriano: Atenas utiliza o antigo aqueduto romano para reduzir o calor

Atenas não é estranha ao calor abrasador, mas perante o aumento das temperaturas no verão, a cidade está a aproveitar a sua antiga engenharia romana para criar mais espaços verdes. O Water Matters viajou até ao subsolo para saber mais.

Depois do mês de junho ter sido o mais quente de que há registo e de uma nova vaga de calor em julho, o arrefecimento de Atenas e a conservação da água tornaram-se ainda mais urgentes, especialmente tendo em conta que esta parte da Europa é um dos locais onde o aquecimento é mais rápido. Uma ideia já em preparação é a criação de mais espaços verdes na capital grega, utilizando a água do antigo aqueduto romano da cidade.

Turistas sufocam com o calor e as temperaturas sobem perto da Acrópole euronews

Atenas registou duas grandes vagas de calor em 2024, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius euronews

Património escondido

Encomendado pelo imperador Adriano e concluído por volta de 140 d.C., o Aqueduto de Adriano percorre cerca de 23 km desde o Monte Parnitha, a norte da capital, diretamente para o coração de Atenas. A maior parte do aqueduto encontra-se abaixo do solo e funciona através da infiltração no lençol freático.

O Aqueduto de Adriano percorre cerca de 23 km desde o Monte Parnitha até ao Reservatório de Adriano, no coração de Atenas euronews

O Aqueduto de Adriano está ligado por uma série de poços de água que se infiltram no lençol freático euronews

No município de Chalandri, um projeto-piloto denominado Cultural HIDRANT está a dar vida a uma parte da antiga estrutura.

"O aqueduto de Adriano não tem uma nascente óbvia para transportar a água para outro lugar", disse Christos Giovanopoulos, o gestor de projeto do HIDRANT Cultural. "Absorve a água do solo ao longo do seu percurso e isto é importante porque quanto mais se utiliza a água, mais a água regressa. Enriquecem o recurso hídrico que utilizamos", acrescentou.

Christos Giovanopoulos é o Gestor de Projeto do Cultural HIDRANT, uma iniciativa que está a trazer de volta à vida parte do Aqueduto de Adriano euronews

Quando estiver concluído, os residentes de Chalandri poderão recorrer ao sistema de água não potável para regar os seus jardins ou limpar as suas propriedades, quer ligando-se a condutas que correm junto ao aqueduto, quer utilizando camiões de água municipais.

O reservatório principal do aqueduto, em Chalandri, filtrava a água que fluía para o centro de Atenas euronews

"O aqueduto de Adriano, porque ainda está a funcionar, continua a transportar a água que agora é desperdiçada no mar. Quando as novas condutas de água não potável começarem a funcionar, vamos poupar 80 000 metros cúbicos por ano", explicou Christos.

Atenas é uma das cidades mais quentes e mais densamente construídas da Europa. No verão, isto leva a um efeito de ilha de calor acentuado e espera-se que a água extra crie e irrigue um corredor verde ao longo do percurso do aqueduto para reduzir as temperaturas.

Criar uma cultura da água sustentável

Outro aspeto importante do projeto é mudar os hábitos das pessoas, incentivando-as a utilizar a água de forma diferente, para que se desperdice menos água potável.

"O objetivo final do projeto é criar uma cultura em Atenas", afirmou Giorgos Sachinis, Diretor de Estratégia e Inovação da Empresa de Abastecimento de Água e Esgotos de Atenas, EYDAP. "Queremos mais espaços verdes e menos desperdício de água potável para usos não potáveis, e este projeto é apenas o início de uma longa estratégia nesse sentido", acrescentou.

A regeneração de fontes de água negligenciadas e a ecologização dos espaços urbanos são cada vez mais vistas como uma forma de ajudar a atenuar as alterações climáticas e a promover a sustentabilidade.

Giorgos Sachinis é Diretor de Estratégia e Inovação na Empresa de Abastecimento de Água e Esgotos de Atenas, EYDAP euronews

Os responsáveis pelo projeto em Chalandri sublinham que a participação dos residentes e a criação de uma associação local para assegurar este precioso recurso hídrico para o futuro foram fundamentais para o êxito da iniciativa. No entanto, a estratégia a longo prazo é expandir o projeto pela cidade e para além dela.

Há planos de expansão para os outros bairros de Atenas, por onde passa o aqueduto de Adriano", diz Christos à Euronews. Mas também iniciámos uma colaboração com outras cinco ou seis cidades na Europa que combinam o património cultural com o património hídrico para criar cidades mais verdes, sustentáveis e habitáveis".

A renovação do Aqueduto de Adriano tem por objetivo criar mais espaços verdes em Atenas e reduzir as temperaturas extremas euronews

Abordar a água de forma inteligente

A Euronews e a Comissão Europeia estão a trabalhar em parceria para promover a campanha Water Wise, #WaterWiseEU, da União Europeia. A nossa série, Water Matters, e a campanha da UE têm como objetivo sensibilizar para a crescente pressão sobre os sistemas hídricos da Europa e para a necessidade de uma gestão sustentável da água. Water Matters é uma série que irá abordar várias questões relacionadas com a água para realçar a importância de proteger a natureza e os ecossistemas que fazem parte do ciclo da água. Através de conteúdos envolventes, a Euronews e a Comissão Europeia esperam conseguir inspirar as pessoas e as comunidades a tornarem-se #WaterWiseEU.