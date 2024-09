As aves marinhas estão ameaçadas pelo aquecimento dos oceanos e pela sobrepesca no Reino Unido.

As gaivotas incómodas que se aproximam para provar um gelado ou peixe e batatas fritas são uma parte essencial das férias à beira-mar em várias partes do mundo, incluíndo Portugal.

Mas isto poderá em breve ser uma coisa do passado, uma vez que as gaivotas comuns se juntam a quatro outras espécies de aves marinhas recentemente em risco de extinção no Reino Unido.

De acordo com um estudo publicado na segunda-feira na revista British Birds, a andorinha-do-mar do Ártico, o painho de Leach, a gaivota de dorso negro e o skua grande também entram na "lista vermelha" de conservação do Reino Unido.

Quase um terço das espécies de aves na Grã-Bretanha são atualmente consideradas em risco de extinção local, com outras espécies de aves marinhas, incluindo alcatrazes e papagaios-do-mar, já incluídas na lista vermelha.

"O agravamento do estado de algumas das aves marinhas nidificantes do Reino Unido mostra como o nosso ambiente marinho está a lutar para suportar as exigências que lhe fazemos e os impactos crescentes das alterações climáticas", afirma a Dra. Gemma Harper, diretora executiva do Comité Conjunto para a Conservação da Natureza (JNCC) do governo britânico, em resposta às notícias.

A andorinha-do-mar do Ártico está atualmente na lista vermelha de espécies ameaçadas do Reino Unido. Canva

Porque é que as aves marinhas do Reino Unido estão ameaçadas?

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e o UK Birds of Conservation Concern (BoCC) utilizam um sistema de semáforos para indicar o estado das espécies.

Têm em consideração as reduções no tamanho da população ou na área geográfica das espécies, bem como os riscos de extinção que enfrentam.

As aves marinhas incluídas na lista vermelha e as suas fontes de alimentação têm sido duramente afetadas pela alteração dos padrões climáticos e pelo aumento da temperatura dos oceanos. Estão também ameaçadas pela sobrepesca comercial e pelas capturas acessórias, que reduzem a disponibilidade das suas presas.

Enfrentam ainda ameaças de predadores nativos e invasores e de doenças. O desenvolvimento de energias renováveis ao largo da costa é também um risco para as aves marinhas, segundo o estudo.

Enquanto quatro das cinco novas espécies da lista já se encontravam em declínio antes do último surto de gripe aviária, o skua grande foi gravemente afetado pela última estirpe da gripe aviária altamente patogénica (GAAP), que surgiu em 2021.

O BoCC mostra que 18 das 26 espécies de aves marinhas nidificantes que ocorrem regularmente no Reino Unido estão agora ameaçadas de extinção na Grã-Bretanha, enquanto quase metade das 235 espécies que ocorrem regularmente estão em risco.

A skua grande foi incluída na lista vermelha do Reino Unido. Canva

Duas espécies de aves marinhas registam melhorias

No entanto, nem tudo são más notícias para as aves marinhas do Reino Unido, uma vez que os galhudos passaram do estatuto de vermelho para o de âmbar, enquanto os guillemots negros passaram de âmbar para verde.

O acompanhamento das espécies ajuda os grupos de ação e os governos a definir prioridades e a avaliar a eficácia das acções de conservação.

Combater a sobrepesca e as capturas acessórias - quando peixes indesejados ficam presos em redes comerciais - é uma forma de proteger as espécies de aves marinhas do declínio. Este objetivo pode ser alcançado através da expansão das zonas marinhas protegidas e de uma maior restrição da pesca de arrasto pelo fundo e da utilização de redes de fundição que, por vezes, também prendem as próprias aves.

Em março deste ano, o Reino Unido proibiu a pesca da galeota, em parte para reanimar as colónias de aves marinhas que dependem desta importante fonte de alimento.

A lista de espécies ameaçadas voltará a ser avaliada em 2027.