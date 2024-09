Dilema digital: o impacto da tecnologia na gestão da água na Europa

A tecnologia digital está a revolucionar os sistemas de gestão da água na Europa, mas o elevado consumo deste precioso recurso traz os seus próprios desafios

Cada vez mais, a tecnologia digital está a ajudar a gerir os sistemas de água na Europa. Os apoios que oferece incluem a monitorização em tempo real da utilização e da qualidade da água, a deteção mais rápida de fugas e a irrigação inteligente. Além disso, a inteligência artificial pode ajudar a prever os padrões de precipitação. Cerca de 23% da água nas redes da UE perde-se antes de chegar aos consumidores. As soluções digitais podem reduzir as fugas em 30% e diminuir os transbordos nos sistemas de esgotos.

Como é que a tecnologia digital ajuda a gestão da água

Os potenciais benefícios das soluções digitais no sector foram estabelecidos por projetos financiados pela UE no âmbito do cluster ICT4Water. A utilização da análise de dados, da computação em nuvem da Internet das coisas, da inteligência aumentada, da cadeia de blocos e o desenvolvimento de gémeos digitais no sector da água proporcionam novas capacidades de análise, automatização, correção em tempo real, previsão e minimização dos riscos para o ambiente natural.

Além disso, as soluções digitais podem ser utilizadas para sensibilizar e envolver os cidadãos e os consumidores e influenciar o seu comportamento. Os sistemas domésticos de distribuição de água também podem beneficiar da digitalização. Entre outras coisas, a digitalização pode oferecer mais informações aos cidadãos sobre o consumo doméstico de água e sensibilizá-los para a utilização sustentável da água.

Mas a tecnologia digital também pode ter um impacto negativo no recurso mais importante da vida, principalmente através do aumento do consumo de água doce. Por exemplo, os centros de dados utilizam diariamente grandes quantidades de água de refrigeração, tal como as fábricas que produzem baterias para automóveis e semicondutores.

A tecnologia digital está a impulsionar uma revolução na gestão da água

A procura digital em pormenor

Em 2023, 5,3 mil milhões de pessoas terão acesso à Internet.

O sector das TIC irá crescer significativamente, prevendo-se que 29,3 mil milhões de dispositivos estejam em linha até 2030.

Os centros de dados, que apoiam este crescimento, necessitam de uma quantidade substancial de água para arrefecimento, que varia entre 68 000 e 1,7 milhões de litros por dia.

Produção de baterias:

A produção de uma bateria de automóvel requer cerca de 26 000 litros de água.

Hidrogénio

A produção de hidrogénio necessita de 9 litros de água ultra-pura por quilograma.

A utilização de tecnologias que consomem água para gerir melhor os sistemas hídricos apresenta claramente um dilema para os legisladores e líderes da indústria. Estão a ser desenvolvidos esforços para criar tecnologias inovadoras e eficientes em termos de água e práticas sustentáveis para equilibrar os benefícios do progresso digital com a responsabilidade ambiental.

Os centros de dados consomem grandes quantidades de água

Compensar o elevado consumo de água da tecnologia digital

A água e os centros de dados

A adoção de tecnologias de arrefecimento eficientes, como o arrefecimento líquido, a utilização de água não potável ou recuperada e a otimização das infra-estruturas podem reduzir o consumo de água. As estratégias incluem sistemas circulares de água, águas residuais municipais recuperadas e seleção de locais em áreas com abundância de água, juntamente com a recolha de águas pluviais e o armazenamento inteligente de água.

Água e produção de baterias

A extração de lítio para baterias ameaça os recursos hídricos e os ecossistemas.

A Lei das Matérias-Primas Críticas da UE tem como objetivo minimizar os impactos ambientais e explorar alternativas sustentáveis.

tem como objetivo minimizar os impactos ambientais e explorar alternativas sustentáveis. O novo regulamento da UE relativo às baterias visa promover a produção sustentável de baterias e abordar os impactos ambientais, incluindo a utilização da água.

A tecnologia digital ajudar-nos-á a utilizar melhor a água, mas é também um consumidor sedento de recursos. O desafio, evidentemente, é encontrar o equilíbrio certo.