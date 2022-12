Factos e pessoas no escândalo de corrupção no Parlamento Europeu

O escândalo que involve uma vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, domina as notícias em Bruxelas e um pouco por todo o mundo desde o fim-de-semana. Quais são os factos e as pessoas em caus?

A eurodeputada socialista grega Eva Kaili foi detida, na sexta-feira, e acusada de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa em ligação com um país do Golfo Pérsico. Face ao desenrolar atual do Campeonato do Mundo de Futebol, suspeita-se que seja o Qatar.

Eva Kaili terá recebido dinheiro para influenciar decisões favoráveis a este país, que visitou em novembro, tendo tambem tecido rasgados eleogios.

No plenário do Parlamento Europeu, em novembro, em Estrasburgo, disse: "O Campeonato do Mundo no Qatar é, na verdade, uma prova de como a diplomacia desportiva pode alcançar uma transformação histórica de um país com reformas que inspiraram o mundo árabe. A Organização Internacional do Trabalho disse que o Qatar é um líder em matéria de direitos laborais, abolindo o kafala e introduzindo salário mínimo".

Evai Kaili foi suspensa das suas atividades políticas e todos os seus bens foram congelados pela autoridade grega contra o branqueamento de capitais.

Há outros funcionários do Parlamento Europeu sob investigação, incluindo o companheiro da eurodeputada, que trabalha na área dos direitos humanos, Francesco Giorgi.

Giorgi é, também, o dirigente executivo da organização não governamental Combater a Impunidade, fundada e presidida por outra figura-chave neste caso: Pier Antonio Panzeri.

A polícia terá encontrado 150 mil euros em bolsas de luxo e malas de viagem na casa do casal Kaili/Giorgi. O pai de Eva Kaili foi preso à porta do seu hotel com uma mala cheia de dinheiro. Após uma noite de detenção, foi libertado pela polícia.

A ramificação em Itália

Voltemos então Pier Antonio Panzeri, presidente da Combater a Impunidade. O ex-eurodeputado socialista italiano teria 600 mil euros em dinheiro na sua residência, perto de Bergamo (Itália). Dois familiares foram detidos para averiguações.

Há outra pessoa implicada cuja identidade não foi ainda divulgada. Mas a imprensa menciona uma assistente de uma eurodeputada belga, cuja sala de trabalho foi selada.

Numa primeira fase foram efetuadas 16 buscas, em residencias privadas e wm gabinetes do Parlamento Europeu. Esta segunda-feira, a Procuradoria-geral da Bélgica enviou um comunicado referindo que, no total, foram feitas buscas em 19 locais.

"Várias centenas de milhares de euros foram apreendidos em três locais diferentes: 600 mil euros na casa de um dos suspeitos, várias centenas de milhares de euros numa mala apreendida num quarto num hotel de Bruxelas e cerca de 150 mil euros num apartamento pertencente a um eurodeputado", menciona o comunicado.

"Até à data, seis pessoas foram presas neste caso. Quatro deles, incluindo um membro do Parlamento Europeu, foram colocados sob mandato de captura. Estes últimos comparecerão perante a câmara do conselho (juíz) na quarta-feira", acrescenta o documento.

A Missão do Qatar junto da União Europeia divulgou uma declaração na qual disse que "qualquer associação do governo do Qatar com as alegações relatadas é a infundada".