De Euronews

O eurodeputado não inscrito Marc Tarabella, que tinha sido preso preventivamente, vai ficar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica enquanto aguarda julgamento.

A justiça belga decidiu libertá-lo, de acordo com um porta-voz do mesmo, que diz que o cliente “está à disposição dos investigadores e do juiz de instrução” para cooperar.

A libertação deverá acontecer em breve e o anúncio oficial deverá ser feito ainda hoje.

Tarabella é um dos acusados no âmbito do "Qatargate", o escândalo de corrupção que abalou o Parlamento Europeu.

Suspeito de ter recebido mais de 100 mil euros para fazer lóbi a favor do Catar, o então eurodeputado socialista belga foi detido em fevereiro.

A justiça belga está a investigar alegadas ofertas do Catar e de Marrocos quer a eurodeputados quer a assistentes dos grupos políticos no Parlamento Europeu para influenciar decisões tomadas em Bruxelas.

Na semana passada, também foi anunciada a liberdade, com pulseira eletrónica, para o ex-deputado italiano socialista Pier Antonio Panzeri, no centro do escândalo de corrupção "Qatargate", enquanto aguarda julgamento.

Na cadeia continua apenas a então vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, entretanto destituída do cargo e retirada do grupo dos socialistas.

Igualmente detido foi o companheiro de Kaili, Francesco Giorgi, numa operação que resultou na apreensão de malas de dinheiro com um total de 1,5 milhões de euros.