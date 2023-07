Quem é Alberto Núñez Feijóo, o autodenominado "tecnocrata chato", candidato a primeiro-ministro espanhol?

De Graham Keeley

Quando Alberto Núñez Feijóo subiu ao palco na passada quinta-feira para ser recebido como uma estrela de rock, atrás dele estava um cartaz de campanha que dizia: "Este é o momento".

Muitos dos presentes em Castelldefels, uma rica cidade à beira-mar perto de Barcelona, esperavam que ele pudesse ser o próximo primeiro-ministro de Espanha.

A menos de duas semanas das eleições antecipadas de 23 de julho, é o que parece.

Uma série de sondagens prevê que Feijóo, o líder do PP, obtenha mais votos do que o Partido Socialista, no poder, mas o PP não conseguirá obter uma maioria e poderá ter de se apoiar no partido de extrema-direita Vox.

Se Feijóo se mudar para o Palácio da Moncloa, a residência oficial do primeiro-ministro espanhol nos arredores de Madrid, o que é que isso significará para Espanha - e para a Europa?

Feijóo tem insistido que pode governar sozinho sem o Vox, mas isso pode exigir que os socialistas e o partido de extrema-esquerda Sumar se abstenham - algo que se recusaram a fazer até agora.

Feijóo apresenta-se como um "tecnocrata chato", em contraste com o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que é apelidado de "El Guapo" - o bonito - pela sua boa aparência.

Os dois homens enfrentaram-se num caótico debate televisivo na segunda-feira à noite que, segundo os observadores, Feijóo ganhou - ou melhor, Sánchez perdeu.

O líder conservador de 61 anos prometeu um forte apoio à União Europeia, à Ucrânia e à promoção de laços entre a Europa e a América Latina.

Uma vitória do PP significaria que um governo de direita assumiria a presidência semestral de Espanha do Conselho da UE, que os socialistas iniciaram em 1 de julho.

O partido de Feijóo chegou a uma série de acordos para governar com o Vox numa série de governos regionais desde as eleições locais de maio e Sanchez tentou sugerir que o mesmo poderia acontecer a nível nacional.

Uma sondagem da Ipsos para o jornal La Vanguardia revelou que 60% dos espanhóis estavam preocupados com a perspetiva de uma coligação PP-Vox.

O atual primeiro-ministro do Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, e o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no debate eleitoral televisivo de 10 de julho Pierre-Philippe Marcou/AFP

Do governo regional ao nacional?

No seu manifesto eleitoral, Feijóo afirmou que o PP apoiava a política de "autonomia estratégica" para a Europa, que visa dar ao continente independência em setores como a defesa e a tecnologia em relação aos Estados Unidos e à China.

A Espanha apoiará igualmente uma política comum da UE "eficiente, humanitária e segura" para fazer face à crise migratória.

O Presidente do Conselho da UE, José Manuel Durão Barroso, reuniu antigos ministros e embaixadores para o ajudarem no caso de assumir subitamente a presidência da UE.

Entre eles, José María García Margallo, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, e Íñigo Méndez de Vigo, porta-voz do governo da última administração conservadora.

Feijóo insiste que o seu governo manterá a fronteira aberta entre Gibraltar e Espanha, uma vez que as tortuosas negociações sobre o estatuto do rochedo após o Brexit fracassaram devido às eleições.

Até agora, a única experiência de Feijóo foi dirigir o governo regional da Galiza, uma região rural conservadora no noroeste de Espanha.

Se se tornar primeiro-ministro, vai mergulhar imediatamente na política internacional, mas garante que está preparado.

"Não esperem deste candidato nenhuma canção e dança ou mudanças de guião de última hora, mas sim certezas, moderação e estabilidade", disse numa recente reunião em Madrid.

Mas a Feijóo faltará uma competência essencial: o inglês.

Enquanto Sánchez gosta de exibir o seu inglês e francês quando fala com chefes de Estado, Feijóo dependerá de tradutores.

Apanhado desprevenido quando Sánchez convocou eleições de verão a 29 de maio, Feijóo estava prestes a começar as aulas de inglês nessa semana.

"Tinha literalmente o professor de inglês desde segunda-feira passada, mas depois convocaram as eleições", disse numa entrevista à televisão espanhola no mês passado.

"Mas posso garantir que nas cimeiras internacionais, que normalmente são feitas com tradutores, o importante é que eles percebam o que estou a tentar dizer."

Na frente interna, Feijóo disse numa entrevista ao Financial Times que iria rever um imposto de 3 mil milhões de euros que provocou a ira dos bancos e das empresas de energia, mas não chegou a dizer que o iria eliminar completamente.

Num estilo conservador clássico, Feijóo também prometeu baixar o imposto sobre o rendimento para aqueles que ganham menos de 40.000 euros por ano - que é a maioria dos espanhóis.

O estilo moderado de Feijóo

De origem verdadeiramente conservadora, Feijóo não teve um passado privilegiado.

Filho de um trabalhador da manutenção e de uma dona de casa de uma aldeia da sua Galiza natal, Feijóo foi enviado para um colégio interno quando fez 10 anos.

Inicialmente, queria ser juiz, mas essa ambição foi abafada quando o pai perdeu o emprego, pelo que optou pela função pública galega. Foi subindo na hierarquia e, aos 35 anos, estava a dirigir o serviço nacional de saúde de Espanha.

Apesar da sua idade, há seis anos teve um filho, também chamado Alberto, com a sua companheira Eva Cardenas, diretora de uma empresa. Quase como na canção "Love is in the air", os dois conheceram-se a bordo de um voo de Madrid para a Galiza.

Feijóo ganhou quatro eleições consecutivas na Galiza, com um estilo moderado que conquistou os votos da extrema-direita e dos nacionalistas galegos.

Alberto Núñez Feijóo, segundo à direita, confrontado por um manifestante durante um protesto em Madrid, Espanha, 11 de março de 2013 AP Photo/Andres Kudacki

Esta simpatia para com as outras "nações" de Espanha - Catalunha, Galiza e País Basco - poderá dar-lhe uma receção ligeiramente mais calorosa por parte dos separatistas catalães, com longas memórias da forma como o anterior governo do PP enviou centenas de polícias para reprimir um referendo independentista em 2017.

Feijóo deu início à campanha eleitoral em Castelldefels, uma cidade onde vivem futebolistas do FC Barcelona e empresários ricos.

Ironicamente, ao lado do comício estava a Casa da República, que presta homenagem aos republicanos que perderam a vida ou foram forçados a exilar-se na Guerra Civil de Espanha.

Feijóo prometeu revogar a Lei da Memória Democrática, que foi introduzida em 2022 pelo governo de coligação de esquerda para lidar com o legado da ditadura do General Francisco Franco, que governou Espanha durante quase 40 anos. O líder do PP insiste que Espanha já ultrapassou este capítulo negro do passado do país.

Mais uma vez, Feijóo aproveitou a oportunidade para apelar aos eleitores para que apoiem o PP e possam formar um "governo sem intermediários", numa clara referência ao Vox.

Vanesa Vázquez, 41 anos, foi ao comício para ver o homem que ela esperava que fosse o próximo primeiro-ministro.

"Há muita emoção aqui. Esperamos que seja Feijóo a ganhar as eleições, para nos podermos livrar de Sánchez", disse.

Lola Alvarez, 62 anos, de esquerda, não vai votar em Feijóo.

"Ele não vai ser bom para Espanha. Atualmente, temos uma boa economia. Não precisamos de mudanças", disse ela.