Análise: A desvantagem da UE na corrida às matérias-primas essenciais

A UE está altamente dependente de países terceiros no que diz respeito às matérias-primas necessárias para a transição energética e transformação digital.

A guerra da Rússia na Ucrânia e a necessidade de se libertar dos combustíveis fósseis para atingir os objectivos climáticos levaram a UE a acelerar a sua transição ecológica nos últimos meses, mas também a forçaram a reconhecer as suas dependências em relação ao acesso a matérias-primas essenciais.

Na corrida mundial às matérias-primas, a UE enfrenta múltiplos desafios.

O primeiro é a China, que começou recentemente a restringir as exportações de gálio e germânio, dois metais essenciais para a produção de semicondutores, em resposta às restrições ocidentais ao acesso de Pequim à tecnologia de microprocessamento.

A UE considera ambos os materiais de elevada importância estratégica. Para além dos semicondutores e de outros dispositivos electrónicos, são utilizados em aplicações militares como a defesa antimíssil e os sistemas de radar.

As restrições impostas por Pequim constituem um aviso sério numa altura em que a UE tenta diversificar e aumentar o abastecimento interno de matérias-primas para reduzir a dependência de países terceiros.

Dependência de países com "baixa governança"

Mas a diversificação das cadeias de abastecimento pode significar que a UE tem de se abastecer destes materiais em países que não cumprem as mesmas normas.

Dados recentes sugerem que o abastecimento da UE está altamente dependente de países mal classificados no ranking de governança do Banco Mundial, baseado em indicadores que incluem a estabilidade política, o Estado de direito e o controlo da corrupção.

A Lei das Matérias-Primas Críticas da UE, adotada em março deste ano, estipula que os projectos estratégicos da UE para aumentar o abastecimento devem ser avaliados tendo em conta todos os aspectos da sustentabilidade, incluindo a proteção do ambiente, as práticas socialmente responsáveis e o respeito pelos direitos humanos, como os direitos das mulheres.

Mas muitos países que alimentam o abastecimento da UE não estão alinhados com os valores europeus. Este facto suscita preocupações quanto ao impacto nas comunidades locais onde os materiais são extraídos, bem como quanto à potencial exploração dos recursos naturais.

Por exemplo, a República Democrática do Congo, cujos indicadores de governança estão entre os mais baixos do mundo, fornece 63% do cobalto da UE, que é essencial para o fabrico de baterias para veículos eléctricos.

Diversificar a oferta é um desafio

A UE está também altamente dependente de um único país no que respeita a materiais essenciais como o magnésio (China, 97%), o lítio (Chile, 97%), o irídio (África do Sul, 93%) e o nióbio (Brasil, 92%). Estas dependências tornam as cadeias de abastecimento vulneráveis.

A Lei das Matérias-Primas Críticas tem por objetivo garantir que nenhum país terceiro forneça mais de 65% do consumo anual de qualquer matéria-prima da União.

Mas a diversificação da oferta é complexa quando as refinarias de muitos materiais essenciais são monopolizadas por uma ou mais potências mundiais. A China domina o mercado de refinação de muitas matérias-primas essenciais.

A invasão da Ucrânia pela Rússia e a crise energética que se seguiu mostraram os perigos agudos de uma dependência excessiva no que respeita ao fornecimento de matérias-primas. A posição cada vez mais antagónica da China e a instabilidade política em muitos países africanos também serviram para lembrar a fragilidade das relações comerciais da UE.

Uma procura global em espiral

A procura de matérias-primas está a crescer de forma acentuada, à medida que os países desenvolvidos correm para digitalizar e descarbonizar as suas economias. Isto só é possível com uma oferta suficiente de matérias-primas, o que significa que os países têm de aumentar as operações de extração, refinação e reciclagem.

A procura global de lítio, por exemplo, deverá aumentar 89 vezes até 2050, de acordo com a Comissão Europeia. A procura de gálio multiplicar-se-á por 17 durante o mesmo período.

A Lei das Matérias-Primas Críticas estabelece objectivos para que a União extraia 10%, processe 40% e recicle 15% do seu consumo anual de matérias-primas até 2030.

Para atingir estes objectivos e competir na cena mundial, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE precisa de acelerar os investimentos em investigação e desenvolvimento, reconhecendo que a quota global do bloco nas despesas de I&D diminuiu 10% nos últimos 20 anos.