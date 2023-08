De Euronews

A mudança ocorreu no segundo trimestre deste ano, quando o bloco registou um modesto excedente de mil milhões de euros, de acordo com um novo relatório divulgado pelo Eurostat.

As vendas a nível mundial de produtos químicos, máquinas, veículos, alimentos e bebidas fabricados na União Europeia (UE) foram os principais motores da tendência ascendente e conseguiram compensar as compras de produtos energéticos, como o gás e o petróleo, cujos preços continuam extraordinariamente elevados devido à guerra da Rússia na Ucrânia.

PUBLICIDADE

A balança comercial explica a percentagem de exportações e importações numa economia. Quando um país ou, neste caso, um grupo de países, exporta mais bens do que os que importa, regista um excedente ou uma balança comercial positiva. Inversamente, quando importa mais do que exporta, tem um défice ou uma balança comercial negativa.

Estes números são por vezes citados para descrever a saúde de uma economia, mas os especialistas alertam para o facto de serem demasiado simplistas e não terem em conta outros fatores como o crescimento, o emprego ou a produtividade. Por exemplo, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, têm registado ininterruptamente um défice comercial desde a década de 1970.

No caso da União, registou um excedente consistente durante a maior parte da década de 2010, quando os Estados-membros se voltaram para as exportações como forma de sair da crise financeira. Mas esta direção chegou a um fim abrupto com o início da crise energética.

O peso dos custos da energia

A UE está profundamente dependente de produtores estrangeiros de combustíveis fósseis e, por conseguinte, é vulnerável a fortes flutuações de preços nos mercados mundiais.

Desde meados de 2021, o bloco tem sido forçado a pagar uma fatura pesada para garantir o abastecimento de energia, manter a economia a funcionar e evitar o temido cenário de apagões ou racionamento.

De acordo com a Agência Internacional da Energia (AIE), no ano passado, a UE pagou cerca de 400 mil milhões de euros só em compras de gás. O dinheiro foi consagrado à substituição dos fornecimentos russos, que até à guerra eram conhecidos pelo seu baixo custo.

Esta onda de compras alterou drasticamente a balança comercial e mergulhou o bloco no mais profundo défice comercial desde a introdução da moeda única.

O défice comercial dos 27 Estados-membros atingiu 155 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2022, o maior de que há registo. Depois disso, os fluxos começaram a estabilizar-se, à medida que a volatilidade e a especulação nos mercados energéticos diminuíram.

Com a UE a gastar menos para comprar gás e petróleo, a balança comercial recuperou e atingiu um excedente no segundo trimestre deste ano, quando o bloco registou uma queda de 15,6% na importação de compras de energia em comparação com o período anterior.