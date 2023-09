The Cube: Ministro ucraniano recém-demitido festeja num iate de luxo?

Algumas contas no X dizem que Olexii Reznikov foi visto num iate em França depois de demitido, mas The Cube mostra a verdade por detrás da fotografia.

A 3 de setembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou a demissão do seu Ministro da Defesa, Oleksii Reznikov.

Numa publicação no X, antigo Twitter, Reznikov confirmou que tinha apresentado a sua carta de demissão ao parlamento do país. Reznikov foi substituído pelo antigo empresário Rustem Umerov.

Seis vice-ministros da Defesa ucranianos foram demitidos a 18 de setembro, na sequência da demissão de Reznikov

Embora Reznikov não tenha sido objeto de quaisquer alegações de corrupção, o seu ministério foi alvo de acusações de corrupção, incluindo a compra de bens e equipamento para o exército a preços inflacionados.

Agora, algumas contas no X afirmam que o antigo ministro da Defesa foi visto num iate de luxo no sul de França, o que implica que os fundos enviados pelo Ocidente estão a ajudar a financiar um estilo de vida luxuoso.

A alegação de que o dinheiro enviado para a Ucrânia foi roubado por funcionários do governo é uma narrativa de propaganda comum difundida por contas pró-Kremlin.

Fizemos uma pesquisa de imagem inversa e descobrimos que a foto tem mais de três anos e, portanto, é inquestionavelmente anterior à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, que começou em fevereiro de 2022.

Descobrimos que a foto original foi publicada na página oficial de Reznikov no Facebook no Dia dos Namorados de 2020.Reznikov partilhou várias fotografias para celebrar o seu noivado com Yulia Zoriy, uma antiga apresentadora de televisão.

A fotografia foi tirada antes de Reznikov se tornar ministro da Defesa ucraniano, o que aconteceu em novembro de 2021.

Além disso, esta fotografia nem sequer foi tirada no sul de França. Na verdade, foi tirada em Istambul, na Turquia, frente à Fortaleza de Rumeli, no Estreito de Bósforo.