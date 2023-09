Ursula von der Leyen acolheu favoravelmente a ideia de subvenções industriais no domínio da energia nuclear, um tema muito polémico na União Europeia.

Em declarações à imprensa, na Chéquia, um país que recebe mais de um terço da sua eletricidade das centrais nucleares, a presidente da Comissão Europeia afirmou que cada Estado-Membro é livre de traçar o seu próprio caminho para a neutralidade climática.

"A escolha do cabaz energético é e continuará a ser uma prerrogativa nacional", afirmou von der Leyen numa curta declaração à imprensa, ao lado do primeiro-ministro do país, Petr Fiala.

"Sabemos que o nuclear desempenha um papel central no sistema energético checo e que continuará a necessitar de investimentos para desempenhar o seu papel na transição energética checa", acrescentou.

"É por isso que estamos sempre dispostos a considerar auxílios estatais, desde que as condições sejam adequadas. Mas isto é importante", afirmou.

Enquanto principal responsável pela aplicação das regras da concorrência, a Comissão Europeia tem o poder de aprovar e rejeitar os fundos públicos que os governos injetam nas suas indústrias nacionais, que podem assumir a forma de subvenções, preços reduzidos e impostos mais baixos, entre outros.

Se o executivo considerar que a intervenção estatal representa um risco excessivo para o mercado único e pode colocar outros países da UE em desvantagem, pode rejeitar a proposta. Os princípios da equidade e da igualdade têm orientado o pensamento da Comissão desde o início da integração europeia e estão atualmente consagrados no direito comunitário.

No entanto, em reação à intensificação da concorrência mundial e aos custos crescentes da transição ecológica e digital, os prós e os contras da política de concorrência, há muito estabelecidos, passaram a ser objeto de um intenso escrutínio, com alguns Estados-membros a solicitarem uma maior flexibilidade para apoiar as suas empresas nacionais e evitar um êxodo industrial.

No início deste ano, foram flebilizadas as regras para a aprovação de subsídios em seis áreas-chave da transição ecológica: baterias, painéis solares, turbinas eólicas, bombas de calor, eletrolisadores e tecnologia de captura de carbono. Além disso, Bruxelas apresentou a Lei da Indústria Zero para aumentar significativamente a produção nacional destes produtos essenciais.

O projeto original da lei exclui a tecnologia nuclear da sua lista de "projetos estratégicos" e apenas menciona de passagem "tecnologias avançadas (que) produzem energia a partir de processos nucleares com o mínimo de resíduos" e "pequenos reatores modulares", que ainda estão em desenvolvimento.

"Apoiamos as tecnologias nucleares de ponta no âmbito da nossa Lei da Indústria Impacto Zero para promover a inovação e a cooperação transfronteiriça", declarou von der Leyen em Praga.

A lei está a ser negociada entre os Estados-membros e o Parlamento Europeu, onde se pretende que o nuclear seja considerado um "projeto estratégico".

Mas chegar lá não será fácil: o nuclear é um tema extremamente polémico e até emocional em toda a UE, com a maioria dos países amargamente divididos em facções pró e anti-nucleares.

O grupo pró-nuclear é liderado apaixonadamente pela França, um país que obtém cerca de 70% da sua eletricidade a partir da sua vasta rede de reatores, e é apoiado por países como a Chéquia, a Bulgária, a Hungria, a Polónia, a Roménia e a Eslováquia. O nuclear é uma tecnologia de baixo carbono, capaz de funcionar 24 horas por dia e de reduzir as dependências externas.

Em contrapartida, a Alemanha, a potência industrial do bloco, adoptou uma posição intransigente contra o nuclear, com o apoio da Espanha, Portugal, Áustria, Dinamarca e Luxemburgo. Para estes países, a promoção da energia nuclear equivale a uma lavagem verde, devido à pegada de carbono da extração de urânio e aos resíduos radioativos de longa duração.

Ambas as partes formaram alianças e estão a tentar atrair mais países para solidificar a maioria qualificada necessária para aprovar legislação sobre energia e clima.

"Recordei ao Presidente da Comissão Europeia que a energia nuclear é muito importante para a Chéquia. É um setor industrial tradicional no nosso país. É uma das formas de o nosso país atingir os objetivos climáticos e ter fontes de energia suficientes", afirmou o primeiro-ministro Fiala, ao lado de von der Leyen.

"É importante que a energia nuclear continue a ser uma das fontes preferidas de energia limpa na Chéquia e estamos a fazer o nosso melhor para que a energia nuclear continue a ser a fonte de energia aceite", declarou o chefe do executivo checo.

Fiala disse que a sua equipa está a avaliar propostas para expandir a capacidade da central nuclear de Dukovany, que detém quatro dos seis reatores nucleares do país. Paralelamente, o governo está a elaborar a notificação que a Comissão deve analisar antes de decidir se aprova ou bloqueia as subvenções.

"A conclusão do processo de notificação é uma grande prioridade para nós", afirmou Fiala. "Estou satisfeito por, após a discussão de hoje com a presidente, poder ver que há uma hipótese de sermos bem sucedidos no processo de notificação", concluiu.