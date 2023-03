Europa está dividida sobre a energia nuclear

A França, o país europeu com maior número de centrais de energia nuclear, está a ponderar uma lei para acelerar a construção de novos reatores.

Numa altura em que o continente se debate com uma crise energética provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente Emmanuel Macron tenta obter a independência energética. Na segunda-feira, Macron disse que a modernização é essencial para atingir essa meta.

O projeto visa agilizar o processo de aprovação e construção de novas centrais no país. Também envolve reverter o compromisso do antecessor de Macron de limitar a energia nuclear a 50% da participação energética do país.

Mas a pressão a favor de um renascimento nuclear causou atrito com outras nações europeias, como a Alemanha.

Enquanto alguns Estados-membros da UE apoiam a ideia, com reatores a produzir uma grande proporção das suas necessidades de energia; outros têm uma história complicada de preocupações com a segurança e uma opinião pública que está contra a energia nuclear.

É um longo debate sem uma resposta clara. E, como um terço dos reatores nucleares atualmente em operação na UE se aproxima do fim do seu ciclo de vida em 2025, isso deixa o futuro da fonte de energia no ar para o bloco europeu.

Quanta da energia europeia é nuclear?

Cerca de um quarto da energia da UE é nuclear e mais de metade desta é produzida em França. No total, existem 103 reatores em funcionamento em 13 dos 27 Estados-membros. Em 2019, estes forneceram cerca de 50% da eletricidade com baixo teor de carbono.

Em todo o bloco europeu, há uma grande variedade de visões diferentes sobre o uso da energia nuclear. Isso, juntamente com as preocupações de segurança, muitas vezes torna a energia nuclear um tema controverso. Cada Estado-membro faz a sua própria escolha quanto a incluí-la na sua matriz energética.

Isto coloca muitos governos na posição de terem de decidir sobre o futuro da energia nuclear no seu país.

Que países são contra a energia nuclear?

Após o acidente de Three Mile Island em 1979 e depois do desastre de Chernobyl em 1986, a opinião pública sobre a energia nuclear mudou drasticamente. Na Alemanha, os temores sobre a segurança impulsionaram o movimento ambientalista e o Partido Verde do país.

Em 2002, o governo de centro-esquerda da Alemanha aprovou uma lei para impedir a construção de novas centrais nucleares. Todos os reatores existentes também deveriam fechar no futuro.

Isto foi parte de uma mudança dos combustíveis fósseis para fontes como as energias eólica e solar, que o país considera verdadeiramente renováveis. Embora a energia nuclear seja considerada "de baixo carbono", pois os reatores nucleares não produzem emissões diretas de CO2, ela depende do urânio como combustível - cuja mineração e refinação consome muita energia.

Então, em 2010, Angela Merkel anunciou que a vida útil das centrais nucleares da Alemanha seria estendida para aumentar o fornecimento de energia de baixo carbono.

Apenas um ano depois, o incidente em Fukushima, no Japão, levantou preocupações mais uma vez. Houve meses de protestos antinucleares maciços em todo o país, levando o governo de Merkel a anunciar que todas as centrais nucleares seriam fechadas até 2022.

Atualmente, restam apenas três centrais nucleares no país. A ameaça de insegurança energética devido à guerra na Ucrânia estendeu a sua vida além desse prazo. Em outubro do ano passado, o chanceler Olaf Scholz disse que permaneceriam abertas até abril de 2023 para evitar uma escassez de energia.

Existem apenas dois países que eliminaram completamente a energia nuclear para geração de eletricidade depois de terem tido reatores operacionais: Itália e Lituânia.

Na Itália, é um tema polémico. Todas as centrais do país foram fechadas em 1990, após um referendo sobre a energia nuclear. Desde então, o governo tentou propor um renascimento, tendo sido o mais notável um plano em 2008 para construir até 10 novos reatores.

Mais uma vez, o acidente nuclear de 2011 no Japão influenciou a opinião pública, com 94% do eleitorado a votar pela proibição da construção num referendo pouco tempo depois.

A fonte de energia também é controversa noutros Estados-membros, incluindo a Bélgica, Portugal, Dinamarca e Áustria, outra voz antinuclear forte.

Que países estão a liderar uma campanha pró-nuclear?

A França é, há muito, a líder europeia em energia nuclear, fazendo pressão pelo seu reconhecimento como fonte de energia de baixo carbono. Desde a década de 80 tem sido uma fonte dominante de eletricidade no país, que frequentemente obtém a maior proporção no mundo da sua energia a partir desta fonte.

Em fevereiro deste ano, foi um dos 11 países que lançaram uma aliança para a energia nuclear na Europa. Juntos, assinaram uma declaração que dizia que era “uma das muitas ferramentas para atingir as nossas metas climáticas, produzir eletricidade de base e garantir a segurança do abastecimento”.

Além da França, o grupo é formado por Bulgária, Croácia, Finlândia, Chéquia, Hungria, Países Baixos, Polónia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia. O objetivo da aliança é promover a investigação, a inovação e “regras de segurança uniformes”, ao mesmo tempo em que analisa como a cooperação pode levar à construção de mais reatores.

Apesar da sua história controversa, o novo governo pró-nuclear da Itália também considerou assinar a declaração. Seria um poderoso aliado para os países pró-nucleares que procuram votos suficientes para aprovar leis importantes, incluindo a fonte de energia nas metas climáticas da UE.

No final, decidiu não reverter sua posição antinuclear de longa data, mas mostra que alguns países podem mudar de perspetiva perante as crises climática e energética.