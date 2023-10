Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, decidiu não participar na cimeira da Comunidade Política Europeia, em Granada (Espanha), no último minuto, roubando à reunião um dos seus principais resultados: uma reunião com o seu homólogo arménio, mediada pela UE, para atenuar as tensões no Cáucaso.

PUBLICIDADE

A cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), que terá lugar na quinta-feira, reunirá 45 dirigentes de toda a Europa para debater desafios comuns e falar de assuntos de carácter informal.

Além do líder azeri, também estará ausente o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, um dos principais aliados de Aliyev, que disse estar doente com uma constipação.

A cimeira será organizada em quatro grupos de trabalho para debater o multilateralismo, o ambiente e as questões digitais, incluindo a inteligência artificial, tendo como tema principal a guerra na Ucrânia.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, esperava mediar uma reuinião em que participariam o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Este foi o formato das reuniões sobre a situação no Cáucaso nas duas cimeiras anteriores do CPE, mas desta vez não estará presente o líder azeri.

"Grande responsabilidade por parte do Azerbaijão

A decisão de Aliyev de não participar na cimeira deveu-se a uma "atmosfera anti-azerbaijanesa", disse um funcionário do país à agência de notícias AFP.

A cimeira realiza-se apenas duas semanas depois de as forças armadas do país terem lançado uma ofensiva militar muito rápida para recuperar o controlo do enclave Nagorno-Karabakh aos separatistas de etnia arménia, provocando um êxodo em massa e alimentando o receio de uma limpeza étnica.

As forças de manutenção da paz russas estacionadas na região montanhosa desde o acordo de paz de 2020, que foi mediado pela Rússia, resolveram não atuar.

A UE condenou a ofensiva do Azerbaijão e Michel disse à Euronews, no início desta semana, que estava "extremamente desapontado" com a decisão azeri.

O presidente do órgão que réune os chefes de Estado e de governo da UE apelou à realização de negociações para "estabelecer compromissos de ambas as partes", sublinhando, no entanto, que "há uma grande responsabilidade do lado do Azerbaijão, que lançou esta operação militar".

A UE também prometeu milhões de euros em ajuda humanitária à Arménia, enquanto que a França anunciou, na terça-feira, que iria fornecer armas ao governo de Erevã.

As tensões na região dos Balcãs Ocidentais também devem estar no topo da agenda, com uma reunião entre o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, e a presidente do Kosovo, Vjosa Osmani. No entanto, como o papel de Osmani é em grande parte cerimonial, porque é o primeiro-ministro que detém o poder, é improvável que haja um avanço.

"Um dia produtivo para a Ucrânia e para a Europa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, é um dos líderes mais procurados para reuniões de vários formatos com outros líderes, sendo um deles uma bilateral com o presidente francês. O dirigente ucraniano afirmou que vai apresentar "propostas substanciais" para melhorar a arquitetura de segurança europeia.

"A principal prioridade da Ucrânia, especialmente com a aproximação do inverno, é reforçar a defesa aérea", acrescentou, citando "novos acordos com parceiros" que precisam de ser finalizados e implementados.

"Este deverá ser um dia produtivo para a Ucrânia e para a Europa no seu conjunto", acrescentou.

A cimeira do CPE será seguida, na sexta-feira, por uma reunião informal do Conselho Europeu, onde se espera que os 27 líderes da UE discutam o alargamento, a migração e a chamada Agenda Estratégica, que define as áreas prioritárias do bloco para a próxima legislatura.