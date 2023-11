Bruxelas acusa Polónia de falta de boa-fé e ameaça com ações judiciais

A Comissão Europeia denunciou duramente o bloqueio na fronteira ucraniana, instigado por camionistas e agricultores polacos, ameaçando com uma ação judicial contra o governo de Varsóvia.

"A verdade é que considero a situação na fronteira polaca com a Ucrânia absolutamente inaceitável", disse Adina Vălean, a Comissária Europeia dos Transportes, na quarta-feira.

"Embora apoie o direito das pessoas a protestar, toda a UE, para não falar da Ucrânia, um país atualmente em guerra, não pode ficar refém do bloqueio das nossas fronteiras externas. É tão simples quanto isso", afirmou.

Desde 6 de novembro, camionistas e agricultores polacos têm bloqueado o trânsito em diferentes postos fronteiriços ao longo da fronteira polaco-ucraniana. Na segunda-feira, as restrições permanentes foram alargadas a um quarto posto, em Medyka, agravando ainda mais a crise.

Apenas os veículos que transportam ajuda humanitária e militar são autorizados a entrar.

Em consequência, milhares de camionistas ucranianos ficaram retidos e foram obrigados a esperar dias inteiros para chegar ao outro lado, com filas de espera que se estendem por mais de 30 quilómetros até ao território polaco. As condições difíceis no terreno, incluindo temperaturas negativas e a falta de instalações sanitárias, suscitaram preocupações em matéria de segurança.

Dois condutores ucranianos que esperavam para atravessar a fronteira morreram dentro dos seus veículos, ambos alegadamente de causas naturais.

Os manifestantes polacos exigem a reintrodução das regras anteriores à guerra para os camionistas ucranianos, que foram isentos da obrigação de possuir licenças de transporte. A mudança foi introduzida no ano passado como parte das "faixas de solidariedade" da União Europeia, que se destinam a ajudar a nação devastada pela guerra a manter a sua economia nacional e as suas relações comerciais.

Os manifestantes também querem que os camiões vazios que regressam da Ucrânia para a UE sejam excluídos de um sistema eletrónico de filas de espera criado por Kiev e que sejam introduzidas medidas para impedir que os transportadores bielorrussos e russos fujam às sanções internacionais.

Polónia defende-se

Segundo o Ministério das Infraestruturas polaco, as alterações introduzidas pelas "faixas de solidariedade" alteraram drasticamente a concorrência em detrimento dos motoristas polacos: em 2021, um ano antes de a Rússia lançar a guerra, os camionistas polacos tinham uma quota de mercado de 38% contra 62% dos seus concorrentes ucranianos, que oferecem tarifas mais baratas e não estão vinculados às normas da UE. No final de outubro, os números passaram para 8% e 92%, respetivamente.

Mas, ao contrário das proibições impostas no início deste ano aos cereais ucranianos isentos de direitos aduaneiros, estas restrições fronteiriças não são estabelecidas nem apoiadas pelo governo polaco de extrema-direita, que perdeu o poder após as eleições de outubro.

"Mantemo-nos em contacto permanente com a indústria dos transportes. Estamos também a falar com o governo da Ucrânia e com a Comissão Europeia porque eles têm a chave para eliminar as causas directas deste protesto", disse Alvin Gajadhur, ministro interino das Infraestruturas da Polónia, na quarta-feira.

A comissária Vălean, no entanto, não se mostrou convencida com a abertura e repreendeu publicamente o governo polaco por não fazer a sua parte para resolver a disputa.

"Não há boa-fé para encontrar uma solução. É esta a minha avaliação hoje", disse Vălean. "Há uma quase total falta de envolvimento das autoridades polacas. Digo isto porque as autoridades polacas são as que devem fazer cumprir a lei naquela fronteira", acrescentou.

A comissária afirmou que existe uma lista de "medidas técnicas" que podem aliviar as tensões e restabelecer o trânsito, mas que "têm de ser aceites pela parte polaca".

"Continuamos o diálogo, mas reservamo-nos o direito de intervir como Comissão, mesmo com um processo por infração, contra aqueles que não respeitam as regras e não aplicam a lei", disse Vălean.

Um processo por infração é um dos instrumentos de que o executivo dispõe para garantir que a legislação europeia é aplicada de forma adequada e uniforme em todo o bloco. O processo tem várias fases e pode levar a uma ação judicial no Tribunal de Justiça Europeu, que pode impor multas diárias a um Estado-membro que não cumpra a legislação.

A Ucrânia está disposta a chegar a um compromisso com a Polónia, mas afirma que os seus condutores têm de receber primeiro alimentos e serviços de emergência. A Ucrânia também abriu a porta à evacuação das pessoas que ficaram retidas na Polónia.

Entretanto, os camionistas eslovacos ameaçaram aderir ao bloqueio a partir de 1 de dezembro, a menos que sejam tomadas medidas para diminuir a concorrência dos transportadores ucranianos, segundo a União dos Transportadores Eslovacos (UNAS).