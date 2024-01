Não, a Torre Eiffel não ardeu - vídeos virais lançam confusão na Internet

Nesta edição de The Cube, desmistificamos alguns vídeos postos a circular que mostram o icónico monumento parisiense em chamas.

Têm circulado nas redes sociais imagens que supostamente mostram o icónico ex-líbris de Paris em chamas. Já foram vistas milhões de vezes e receberam milhares de comentários e gostos, mas será que os vídeos são reais?

Vejamos este vídeo que começou a circular no TikTok e, mais tarde, no X.

Aparentemente, mostra a Torre Eiffel a arder no céu parisiense, com as sirenes dos serviços de emergência a tocar ao fundo. Para além de ter quase sete milhões de visualizações na altura desta verificação de factos, também tem muitos comentários a perguntar se é verdade e mesmo se houve vítimas.

A resposta é: Não, não houve, porque as imagens não são reais. Pode verificar por si próprio nas várias transmissões em direto da Torre Eiffel online que nenhuma delas mostra um incêndio ou quaisquer sinais de danos causados pelo fogo.

Também não há nada no site oficial da Torre Eiffel: não houve qualquer anúncio e as coisas continuam abertas e a funcionar normalmente.

Na verdade, o vídeo foi partilhado pela primeira vez no YouTube no ano passado e, se olharmos para o título, podemos ver que está rotulado como VFX (efeitos visuais) e CGI (imagens geradas por computador).

Portanto, não aconteceu nenhum desastre. O facto de este vídeo ter sido amplamente partilhado sob falsos pretextos levou à divulgação de muitas outras imagens igualmente enganadoras.

Outros vídeos, postos a circular, misturam imagens do incêndio da Notre-Dame em 2019 com imagens geradas por computador da Torre Eiffel a arder.

Vale a pena salientar que não houve nenhuma declaração de nenhuma das pessoas que esperaríamos ouvir se um monumento tão icónico tivesse realmente ardido. O presidente francês Emmanuel Macron não disse nada e não houve declarações dos serviços de emergência em Paris.

Compare-se com o incêndio da Notre-Dame, que recebeu uma atenção generalizada dos meios de comunicação social internacionais, bem como declarações de apoio de figuras em França e de líderes em todo o mundo.

Por isso, não se preocupem - a Torre Eiffel continua de pé.