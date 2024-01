Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pediu aos aliados ocidentais que acelerem os trabalhos relativos aos activos congelados do Banco Central russo. - Direitos de autor Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Isabel Marques da Silva (Trad.) De Jorge Liboreiro

Artigo publicado originalmente em inglês

A Ucrânia está a braços com um enorme buraco nos cofres do Estado para 2024, que só a ajuda ocidental poderá fechar, mas há uma paralização política. O presidente ucraniano também apela à utilização de ativos russos congelados no Ocidente.