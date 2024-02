Josep Borrell criticou duramente a administração Biden por lamentar o número crescente de mortos em Gaza e, ao mesmo tempo, fornecer a Israel armas para apoiar a sua campanha militar.

PUBLICIDADE

Em Bruxelas, horas depois de as forças israelitas terem bombardeado a cidade de Rafah, no sul de Gaza, o chefe da política externa da UE apelou a Washington para que deixasse de implorar a Israel que parasse de matar civis e começasse a "fazer alguma coisa".

"Quantas vezes ouvimos os líderes mais proeminentes e os ministros dos negócios estrangeiros de todo o mundo dizerem: 'Estão a ser mortas demasiadas pessoas'? O Presidente Biden disse: 'Isto é um exagero'", afirmou Borrell, referindo-se às recentes declarações de Biden.

"Bem, se acreditam que estão a ser mortas demasiadas pessoas, talvez devessem fornecer menos armas para evitar que tantas pessoas sejam mortas".

"É um pouco contraditório continuar a dizer que há demasiadas pessoas a serem mortas, por favor, tomem conta das pessoas, por favor, não matem tantas", prosseguiu. "Parem de dizer por favor e (comecem) a fazer alguma coisa."

A repreensão surgiu horas depois de um tribunal de recurso dos Países Baixos ter ordenado ao governo que suspendesse a entrega de peças dos caças F-35 a Israel, por recear que as exportações holandesas pudessem estar a contribuir para violações do direito internacional, à luz do acórdão do TIJ.

Nos últimos meses, a administração norte-americana contornou o Congresso para continuar a enviar armas a Israel, ao mesmo tempo que apelava à contenção na guerra em Gaza, que já custou a vida a cerca de 28.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas.

Nos últimos dias, os democratas do Senado têm pressionado a Casa Branca a consultar o Congresso antes de qualquer venda futura de armas a Telavive, receando a cumplicidade americana na devastação e na crise humanitária que assolou Gaza.

O Presidente Biden respondeu a esses apelos na passada quinta-feira com uma ordem executiva que autoriza o corte da ajuda militar a governos estrangeiros que não respeitem o direito internacional. O memorando pretende "reforçar" a segurança nacional dos EUA, "reforçando o respeito pelos direitos humanos, o direito humanitário internacional, a governação democrática e o Estado de direito", e espera "reduzir o risco de danos a civis".

Estima-se que Israel tenha recebido mais ajuda militar dos EUA do que qualquer outra nação desde os anos 50, devido a uma política de apoio bipartidária de longa data.

"Se a comunidade internacional acredita que isto é um massacre, que demasiadas pessoas estão a ser mortas, talvez tenham de pensar no fornecimento de armas", disse Borrell.

Os dados partilhados com a Euronews sugerem que muitos outros países da UE - incluindo a Itália e a Alemanha - também forneceram a Israel algum do equipamento militar e componentes utilizados nas suas ofensivas.

O centro de investigação Delas afirma que os europeus são, em conjunto, "um dos principais fornecedores de sistemas e equipamentos militares a Israel", a seguir aos EUA, e que os Estados-Membros licenciaram contratos militares no valor de mais de dois mil milhões de euros a Israel, incluindo munições, equipamento de disparo de armas e componentes para aviões e veículos militares.

Organizações como a Amnistia Internacional e a Rede Europeia contra o Comércio de Armas (ENAAT) há muito que apelam a um embargo global de armas tanto a Israel como ao Hamas.