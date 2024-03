União Europeia abre procedimento contra gigantes tecnológicas

De Euronews

Meta, Google e Apple estão na mira de Bruxelas por alegadas infrações à nova Lei dos Mercados Digitais.

As autoridades reguladoras da União Europeia abriram esta segunda-feira investigações contra a Apple, a Google e a Meta (casa-mãe do Facebook e do Instagram) por incumprimento da Lei dos Mercados Digitais.

Trata-se das primeiras ações judiciais no âmbito desta nova lei, que entrou em vigor no início deste mês, destinada a tornar os mercados digitais "mais justos" e "mais contestáveis", impedindo que as grandes empresas tecnológicas dominem esses mercados. O objetivo é obrigá-las a cumprir um conjunto de obrigações e deveres, sob a ameaça de pesadas sanções financeiras ou mesmo do desmantelamento das empresas.