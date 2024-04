A Ucrânia é o país candidato favorito dos eleitores europeus para aderir à UE, segundo uma sondagem exclusiva da IPSOS/Euronews, mas o alargamento do bloco não está entre as principais prioridades dos cidadãos antes das eleições europeias de junho.

PUBLICIDADE

Quarenta e cinco por cento dos eleitores da União Europeia são a favor da adesão da Ucrânia ao bloco, enquanto 35% são abertamente contra e outros 20% estão indecisos, de acordo com uma sondagem da IPSOS para a Euronews, realizada junto de 26 000 inquiridos em 18 Estados-Membros.

O país devastado pela guerra e a vizinha Moldova apresentaram a sua candidatura poucas semanas depois de a Rússia ter lançado a invasão em grande escala na Ucrânia, no final de fevereiro de 2022, e adquiriram o estatuto de candidatos em tempo recorde. Desde então, os líderes da UE também concordaram em abrir negociações.

Antes da guerra, a perspetiva de adesão da Ucrânia ao bloco era considerada remota, uma vez que outros países dos Balcãs Ocidentais tinham, nessa altura, as suas próprias candidaturas bloqueadas há anos.

Os resultados da sondagem sobre o alargamento, por país, sugerem que a opinião bastante favorável dos europeus relativamente à adesão da Ucrânia à UE é uma mistura de emoções, simpatia e realismo político.

Por exemplo, 68% dos finlandeses querem que a Ucrânia adira à UE. A Finlândia, que partilha uma fronteira com a Rússia, tornou-se recentemente membro da NATO, pondo de parte décadas de neutralidade. Os estrategas nórdicos acreditam que a integração gradual da Ucrânia na UE acabará por enfraquecer a capacidade russa de interferir na vizinhança oriental do bloco.

Seguem-se Portugal e Espanha, onde as maiorias esmagadoras (68%) são também a favor da adesão da Ucrânia.

Outros países nórdicos, como a Suécia e a Dinamarca, bem como os países vizinhos da Ucrânia, como a Polónia e a Roménia, também estão entusiasmados com a perspetiva.

O Estado-Membro que mais se opõe à adesão da Ucrânia é a Hungria, onde 54% dos inquiridos se opõem a essa medida e apenas 18% são a favor.

Apesar de o Presidente Emmanuel Macron ter apoiado abertamente a Ucrânia contra a Rússia, França é também um dos Estados-Membros onde a oposição à adesão da Ucrânia é mais forte.

Numa base partidária, os eleitores dos Verdes são os mais favoráveis à abertura das portas da UE à Ucrânia, seguidos pelo eleitorado centrista da Grande Coligação (PPE, Renews e S&D) e pelos nacionalistas dos Reformistas e Conservadores Europeus. Os eleitores do grupo de extrema-direita Identidade e Democracia são abertamente contra a adesão da Ucrânia, com 64% no campo da oposição.

Perceções de segurança seletivas

A guerra na Ucrânia, agora no seu terceiro ano, injetou uma nova dinâmica no processo de alargamento em Bruxelas e nas capitais, mas os eleitores estão muito menos entusiasmados. O alargamento nem sequer figura entre as 10 prioridades que identificaram para o próximo processo eleitoral e consequente mandato.

E, à exceção da Ucrânia, uma maioria relativa dos eleitores da UE não partilha a ideia dos seus dirigentes políticos de que a adesão de outros países à União reforçaria a estabilidade da Europa.

Neste caso, o ambiente geográfico e político também é importante. As opiniões favoráveis dos nórdicos diminuem drasticamente, enquanto os eleitores dos países da Europa Central e do Sul têm opiniões díspares.

Apenas 37% dos eleitores europeus apoiam a adesão da Bósnia e Herzegovina à UE, 33% são contra e 30% não têm opinião. Os mais favoráveis são os romenos (62%), mas a maioria dos alemães (40%) é contra, tal como 50% dos franceses.

Quanto à Geórgia, os que são a favor e os que são contra têm o mesmo peso, 35% cada um, enquanto outros 30% não sabem. A Geórgia recebeu o estatuto de candidato em dezembro passado e os dirigentes da UE ainda não aprovaram a abertura de conversações de negociação.

Os europeus estão igualmente divididos quanto à adesão da Sérvia, com 37% contra e 35% a favor. Mais uma vez, os romenos são os mais favoráveis, ao passo que os alemães, os franceses e os holandeses se opõem esmagadoramente.

A tendência é a mesma para a Albânia, com os votos contra a liderar - 38% contra 34%.

A Turquia é o candidato à UE menos popular entre os europeus, segundo a sondagem IPSOS, com 55% dos europeus contra. Só na Roménia, Espanha, Bulgária, Portugal e Hungria é que o voto favorável é mais forte, com os inquiridos dos outros Estados-Membros a manifestarem-se contra.

PUBLICIDADE

O Montenegro e a Macedónia do Norte são também países candidatos e já iniciaram o processo de negociação, mas não foram incluídos no inquérito da IPSOS/Euronews