Eleições europeias: Conhecidos os candidatos do partido europeu Volt

De Euronews

Candidatos do movimento político transnacional Volt apresentados como um verdadeiro partido europeu.

PUBLICIDADE

A holandesa Sophie In’T Veld e o alemão Damian Boeselager foram escolhidos em Bruxelas como os principais candidatos do partido Volt às eleições europeias.

Boeselager foi o único membro do Volt que foi eleito em 2019. Agora o partido concorre às eleições em 16 países da UE.

As prioridades do partido transnacional são aprofundar a integração, combater as alterações climáticas e construir um exército da UE.

O Volt está ativo em 16 países, incluindo Portugal. Têm uma lista transnacional "simbólica" com candidatos provenientes de diferentes países, mas as listas reais diferem de um Estado-Membro para outro.

Se alguns candidatos forem eleitos, juntar-se-ão ao grupo dos Liberais dos Verdes no próximo Parlamento Europeu: o Volt negociará com os dois grupos e submeterá a decisão a votação entre os seus membros.