Ministros da UE discutem mais sanções ao Irão, situação em Gaza e ajuda militar à Ucrânia

Os ministros da UE discutem esta segunda-feira novas sanções contra o Irão, a situação em Gaza e a ajuda a Kiev. Portugal vai ser representado pelo ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros e pela secretária de Estado da Defesa Nacional.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira, no Luxemburgo, para discutir um novo pacote de sanções contra o Irão, a situação em Gaza e a ajuda militar à Ucrânia.

O Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josef Borrell, alertou os Estados-membros para a importância de “aumentar o apoio a Kiev”.

"Precisamos de mais munições. Precisamos de mais lançadores, lançadores sem necessidade de intercetores. É como um desfiladeiro nas costas, essa arma sem munições. Precisamos de fornecer intercetores às baterias que já têm e aumentar o número de baterias. E vamos ver o que os Estados-Membros são capazes de fazer", disse Borrell, citado pelas agências internacionais.

A União Europeia parece estar determinada em acelerar e intensificar a “assistência militar necessária” à Ucrânia, prestando apoio político, financeiro, económico, humanitário, militar e diplomático enquanto for necessário, de acordo com as agências internacionais.

No que diz respeito ao Irão, os ministros da União Europeia vão tentar um acordo político para sancionar a indústria de mísseis iranianos e alargar as medidas restritivas contra indivíduos e entidades, após o recente ataque contra Israel, afirmou um alto funcionário europeu antes da reunião desta segunda-feira.

Portugal vai estar representado na reunião pelo ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e pela secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier.