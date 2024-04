Porto sueco de Gävle implementa sistema pioneiro para poupar combustível e reduzir CO2

O porto de Gävle, na Suécia, implementou faixas horárias de atracagem e de partida graças a um conjunto de ferramentas digitais.

O novo sistema, criado com base no projeto europeu Efficient Flow, permite reduzir o tempo de espera dos navios, poupar combustível e baixar as emissões de CO2.

“Os vencedores são todos os intervenientes no porto, porque ao conhecerem os planos podem planear melhor, poupar tempo e dinheiro. E nós podemos salvar o ambiente, reduzindo as emissões de 10 ou 20%”, afirmou Ulf Siwe, gestor do projeto europeu Efficient Flow.

Cerca de 750 milhões de toneladas de mercadorias passam pelo Mar Báltico todos os anos.

Informações em tempo real

As ferramentas digitais permitem partilhar informações de forma transparente e em tempo real.

"Todos os intervenientes no porto recebem a informação em tempo real. Não precisam de fazer chamadas telefónicas, sabem a informação através de uma aplicação e com essa informação podem atualizar o seu planeamento”, detalhou Ulf Siwe.

O navios podem ajustar os horários de chegada em tempo real durante a navegação.

O porto de Gävle recebe cerca de 800 navios por ano.

"Ganhámos confiança com este sistema, É possível pedir um bilhete com bastante antecedência antes de chegar ao porto. Durante o percurso entre o continente e o porto de Gävle, pode optar-se por fazer eco-condução porque o navio sabe que poderá entrar no porto quando quiser fazer escala. Pode poupar muito dióxido de carbono e muita energia e ganhar muita eficiência", disse à euronews Linda Astner, Diretora de Sustentabilidade do Porto de Gävle.

Facilitar as operações e a logística

Dos trabalhadores portuários, às empresas de camionagem e aos operadores de veículos de carga, todos os intervenientes têm acesso à informação.

"Estamos a poupar cerca de 10% por navio, o que significa 300 toneladas por ano. E isso refere-se a mil toneladas de emissões por ano e por navio”, disse Claes Möller, Diretor Executivo da Tärntank Ship Management.

O orçamento total do projeto EfficientFlow é de cerca de 4,5 milhões de euros. 75% do montante foi cofinanciado pela Política de Coesão da UE. Os restantes 25% foram pagos pela Suécia e pela Finlândia.

Para além do porto sueco, cerca de 15 portos finlandeses usam igualmente o sistema digital de reserva dos horários de atracagem.