Ativistas detidos por espalharem pó laranja na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes

Dois ativistas pertencem ao coletivo Resposta Alimentar, que defende uma alimentação sustentável. Grupo tem sido responsável por vários ataques em museus na cidade de Paris nos últimos meses, nomeadamente por atirarem sopa contra a Mona Lisa de Da Vinci.

Dois ativistas do grupo Resposta Alimentar foram detidos no sábado, depois de terem espalhado pó laranja na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em Paris. Acabaram por ser libertados e serão agora presentes a um juiz.

A organização, que luta pela utilização justa dos recursos da Terra, reivindicou rapidamente a reponsabilidade pela ação, através de um comunicado enviado à imprensa.

"Através desta ação, a Resposta Alimentar deseja alertar para as desigualdades, que permitem a uma minoria privilegia ficar com uma parte dos recursos, enquanto que a maioria dos cidadãos e cidadãs recolhem migalhas".

O grupo Reposta Alimentar defende que o direito à alimentação seja reconhecido como um direito internacional e respeitado “para uma alimentação universal, democrática e sustentável”.

O protesto durou apenas alguns minutos e as autoridades locais informaram que não houve danos materiais ou pessoais.

A mais recente ação do coletivo ambientalista decorreu uma semana após dois outros membros do grupo terem sido detidos à entrada do museu d'Orsay, também em Paris, por estarem na posse de um líquido viscoso esbranquiçado que, segundo as autoridades locais, levantou suspeita.

Nos últimos meses, o grupo Resposta Alimentar tem reivindicado a responsabilidade por vários ataques deste género: dois ativistas que fazem parte da organização atiraramsopa contra o vidro que protege a pintura da Mona Lisa no museu do Louvre, no passado mês de janeiro.