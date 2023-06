Direitos de autor Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Museu - Direitos de autor Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews

Duas ativistas pelo ambiente mancharam de tinta o quadro "O Jardim do Artista em Giverny", do pintor francês Claude Monet, no Museu Nacional de Estocolmo, na Suécia.

O Museu Nacional de Estocolmo tornou-se a mais recente instituição cultural a ser alvo de ataques de ativistas pelo ambiente. Duas mulheres conseguiram manchar de tinta vermelha e colar as mãos no vidro protetor que cobria um quadro de Claude Monet. As duas ativistas acabaram por ser detidas pela polícia. A organização "Återställ Våtmarker" (Restaurar as Terras Húmidas) reivindicou a responsabilidade pela ação. Ainda não se sabe se o quadro do pintor impressionista francês foi danificado.

Hot Topic

Saiba mais sobre

Crise climática