Navio com ajuda humanitária para Gaza em Malmö em protesto pela participação de Israel na Eurovisão

O navio que pertence à ONG escandinava "Ship to Gaza" atracou em Malmö, na Suécia, onde decorre o Festival Eurovisão da Canção, para sensibilizar para as dificuldades dos palestinianos e pedir eliminação israelita.

Um navio que transporta ajuda humanitária para Gaza atracou no porto de Malmö na quarta-feira, em protesto contra a participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção.

De acordo com as agências internacionais, o navio é da ONG escandinava "Ship to Gaza", uma organização que foi criada com o objetivo de sensibilizar para a situação dos palestinianos na Faixa de Gaza e para pedir o fim do bloqueio marítimo de Israel na costa do território.

Centenas de pessoas juntaram-se no cais para demonstrar o seu apoio à causa palestiniana e para apelar ao fim da guerra em Gaza, pedindo que a representante de Israel seja eliminada do festival.

As autoridades suecas alertaram, entretanto, que a segurança foi reforçada para a semi-final da competição, que decorre esta quinta-feira, e para a grande final que acontece no sábado, uma vez que estão previstas novas manifestações pró-palestinianas.

Portugal marca presença na grande final

Portugal vai marcar presença na grande final do concurso, depois da música “Grito” interpretada pela fadista Iolanda, ter passado na primeira semi-final. Este ano, o Festival Eurovisão da Canção conta com a participação de 37 países, mas apenas 26 chegam à grande final.