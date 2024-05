Gitanas Nausèda favorito para conseguir mais um mandato na Lituânia

De Euronews

Eleições deste domingo não deverão ter já um vencedor e prevê-se uma segunda volta para o dia 26 de maio.

Os lituanos votam este domingo nas eleições presidenciais, numa altura em que os ganhos russos no campo de batalha na Ucrânia estão a alimentar os receios sobre as intenções de Moscovo, particularmente na estrategicamente importante região do Báltico.

O presidente em exercício, Gitanas Nausèda, é o favorito para ganhar mais um mandato de cinco anos. Mas há oito pessoas na corrida, o que torna difícil para qualquer candidato reunir os 50% dos votos necessários para vencer. Caso nenhum consiga chegar a essa marca, haverá uma segunda volta a 26 de maio.

Este domingo, os lituanos votam também num referendo. A Constituição deverá ser alterada para permitir a dupla cidadania a centenas de milhares de lituanos que vivem no estrangeiro.

As urnas fecham às 20 horas locais e os resultados são esperados para o final da noite de domingo.