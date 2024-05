Presidente da Lituânia reeleito para um segundo mandato

De Euronews com AP, EBU

Gitanas Nausėda conseguiu cerca de três quartos dos votos. Campanha do presidente da Lituânia foi dominada por questões relacionadas com a segurança.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, venceu a segunda volta das eleições presidenciais de domingo, com o mais elevado apoio popular desde que o país se separou da União Soviética, em 1991.

Numa altura em que estão contabilizados 90% dos votos, Gitanas Nausėda conseguiu, segundo a comissão eleitoral lituana, 76,4%, enquanto a sua rival, a primeira-ministra Ingrida Šimonytė, não ultrapassou os 23.8%.

A campanha de Gitanas Nausėda às presidenciais de 2024 foi dominada pelo tema da segurança na Lituânia, que é membro da União Europeia, da NATO e vizinha da Rússia. O país báltico com 2,8 milhões de habitantes tem sido um firme aliado da Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro de 2022, e, por isso, teme ser um dos próximos alvos de Moscovo.

Nausėda, de 60 anos, é um antigo economista e não tem filiação partidária. O presidente da Lituânia venceu a primeira volta das eleições , a 12 de maio, com 44% dos votos, menos do que os 50% necessários para uma maioria absoluta.

Falando aos apoiantes em Vilnius, capital da Lituânia, Nausėda garantiu que vai continuar a trabalhar nas capacidades de defesa do país. “A independência e a liberdade da Lituânia são como uma embarcação frágil que temos de cuidar e evitar que se parta”, declarou.

Tanto Nausėda como Simonyte apoiam o aumento das despesas com a defesa para pelo menos 3% do produto interno bruto da Lituânia, em vez dos 2,75% previstos para este ano. Mas Nausėda entrou em conflito com Simonyte noutras questões, incluindo o reconhecimento legal das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, a que Nausėda se opõe.

Conservador moderado, Nausėda, assumiu o cargo de presidente da Lituânia em 2019 e, desde então, o país tem servido de refúgio para as muitas pessoas que fogem da repressão autoritária na vizinha Bielorrússia e do aumento da repressão na Rússia.