Inundações obrigam a declarar estado de emergência na região russa da Iacútia

A neve derreteu numa das regiões mais frias do mundo, fazendo subir o nível das águas.

As autoridades russas declararam estado de emergência República de Sakha, também conhecida por Iacútia, devido às inundações.

De acordo com a imprensa estatal, que cita o Ministério da Emergência da Rússia, 16 localidades foram inundadas durante várias horas no domingo e mais de 450 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas para centros de acolhimento temporários.

A região da Iacútia é considerada a mais fria do mundo e está coberta de neve durante grande parte do ano. As inundações são frequentes quando o tempo começa a aquecer e a neve derrete, provocando a subida do nível das águas.