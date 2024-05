O anúncio segue-se a acordos com a Moldávia e a Noruega, numa altura em que o bloco tenta reforçar as suas credenciais militares.

A UE tem mais meia dúzia de acordos de defesa planeados, depois de ter assinado dois com a Moldávia e a Noruega nos últimos dias, disse hoje (29 de maio) o mais alto diplomata do bloco.

Bruxelas está a tentar reforçar as suas credenciais militares, tendo em conta a guerra na Ucrânia e a possível segunda presidência de Trump - e o próximo executivo da UE, que deverá tomar posse em novembro, poderá muito bem nomear um comissário dedicado à defesa.

"Mais seis estão na calha", disse o Alto Representante da UE, Josep Borrell, ao Fórum Schuman, em Bruxelas, depois de o bloco ter assinado acordos de segurança e defesa com a Moldávia e a Noruega.

"Queremos criar uma rede em todo o mundo para garantir que todos juntos possamos contribuir melhor para a segurança e a paz no mundo", acrescentou Borrell, que dirige o serviço de ação externa da UE.

O Presidente do Conselho Europeu aprovou um acordo com a Noruega, membro da NATO que faz fronteira com a Rússia, que prevê a cooperação em áreas como a Ucrânia, a segurança marítima e a mediação da paz.

O acordo "permitir-nos-á reforçar o diálogo em áreas de interesse mútuo", afirmou Bjørn Arild Gram, Ministro da Defesa da Noruega, durante a conferência. "Penso que irá reforçar a segurança para todos nós".

Com alguns dos seus Estados-Membros a manterem-se neutros, a UE tem desempenhado um papel limitado em matéria de defesa.

Mas, com o regresso da guerra ao continente e com o candidato presidencial norte-americano Trump a convidar publicamente a Rússia a invadir supostos aliados, os europeus começam a perceber que devem pôr a casa em ordem.

Ursula von der Leyen, antiga ministra da Defesa alemã, prometeu fazer deste tema um dos principais objectivos do seu segundo mandato como Presidente da Comissão Europeia.

Borrell negou que o reforço da política militar da UE possa prejudicar os acordos com os EUA, afirmando antes que irá reforçar o pilar europeu da NATO.

Um porta-voz do serviço de ação externa da UE recusou-se a comentar os seis candidatos a acordos, que normalmente só são anunciados após a assinatura.

Mas, num futuro mais longínquo, um dos candidatos poderá ser Londres, pelo menos depois das eleições de julho.

Embora os planos para um acordo de defesa entre a UE e o Reino Unido tenham sido abandonados no meio de conversações fraturantes sobre o Brexit, o líder trabalhista Keir Starmer, que as sondagens sugerem que será eleito primeiro-ministro, falou da necessidade de intensificar a cooperação em matéria de segurança com o bloco.

A Bélgica assinou ontem um pacto de segurança com a Ucrânia, comprometendo-se a enviar 977 milhões de euros em ajuda militar e 30 jactos de combate para o país devastado pela guerra.