Zelenskyy assina acordo em Bruxelas antes de viajar para Lisboa esta terça-feira

De Euronews

Presidente ucraniano esteve ontem em Madrid e passa esta terça-feira por Bruxelas, onde assinará um acordo bilateral com o primeiro-ministro belga, antes da deslocação a Lisboa. Zelenskyy deverá chegar a Portugal ao início da tarde.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zekenskyy, estará na manhã desta terça-feira em Bruxelas, onde se reunirá com o primeiro-ministro belga, antes de viajar para Portugal.

Segundo informação divulgada na noite de segunda-feira pelo gabinete do primeiro-ministro Alexander De Croo, Zelenskyy assinará um acordo bilateral de segurança com o chefe do governo belga. Os dois estarão depois numa conferência de imprensa conjunta pelas 9:30 de Lisboa, onde devem ser conhecidos mais pormenores sobre este acordo bilateral.

Após a passagem pela Bélgica - e por Madrid na segunda-feira - Zelenskyy chegará a Lisboa, ao que tudo indica, ao início da tarde desta terça-feira.

"A convite do Presidente da República e do primeiro-ministro, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky deslocar-se-á a Portugal amanhã (terça-feira), 28 de maio", lê-se numa nota publicada ontem no site oficial da Presidência da República.

A visita de Zelensky "insere-se na intenção partilhada de aprofundar as excelentes relações entre os dois Estados, com enfoque particular no reforço da cooperação no domínio da segurança e defesa", acrescenta a declaração de Belém.

O Presidente ucraniano vai reunir-se com Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro e deverá jantar no Palácio de Belém com o chefe de Estado português. A Euronews sabe que Zelenskyy vai ainda encontrar-se com representantes da comunidade ucraniana em Portugal.

Montenegro dá as boas-vindas a Zelenskyy

Na noite de segunda-feira, Luís Montenegro partilhou nas redes sociais um vídeo a dar as boas-vindas a Zelenskyy, falando com o Palácio de S. Bento em pano de fundo, iluminado com as cores da bandeira da Ucrânia.

"Esta visita de trabalho vai servir para aprofundarmos as excelentes relações entre os dois países mas, sobretudo, para reforçar a cooperação no domínio da segurança e da defesa", diz Montenegro.

"O Presidente Zelensky representa milhares de cidadãos ucranianos que há décadas escolheram Portugal para viver e é também o Presidente dos muitos refugiados de uma guerra altamente injusta. O nosso apoio é por isso inabalável. A Ucrânia pode contar connosco", sublinha o primeiro-ministro.

Até ao momento, não foram revelados pormenores sobre este acordo que será assinado por Zelenskyy em Portugal.

Citado pela Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse apenas que sistematiza todo o apoio prestado por Lisboa nos últimos dois anos e abrange os próximos dez.

"Foi concluído, há cerca de três semanas, o acordo político entre Portugal e a Ucrânia que é um acordo bilateral em todas as áreas em que cooperámos nestes dois anos", disse Paulo Rangel em Bruxelas, no âmbito de uma reunião ministerial.

Recorde-se que o Presidente da Ucrânia era esperado em Portugal há cerca de duas semanas, tendo acabado por cancelar a visita a Lisboa e Madrid devido à situação difícil na linha da frente na região de Kharkiv.