A sede do distrito de Fischach emitiu uma ordem aconselhando as pessoas a abandonarem urgentemente as suas casas e a evitarem parques de estacionamento subterrâneos e caves. Algumas pessoas tiveram de ser transportadas por helicóptero.

As autoridades alemãs apelaram aos habitantes do Estado da Baviera, no sul do país, para que respeitem as ordens de evacuação, uma vez que as inundações continuam a agravar-se em algumas zonas.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, exortou os residentes a "levar absolutamente a sério todas as mensagens de aviso" das equipas de emergência, acrescentando que o cumprimento das ordens pode salvar vidas.

O primeiro-ministro do Estado da Baviera, Markus Söder, visitou uma das zonas afetadas, perto de Augsburgo, a noroeste de Munique, onde dias de chuva intensa provocaram graves inundações.

"A situação é muito dinâmica. Neste momento, a situação é muito, muito difícil, especialmente na região da Suábia em torno de Augsburgo e Unterallgäu, por exemplo em Günzburg. O nível das águas continua a subir", afirmou.

Os serviços de emergência estão a trabalhar nas zonas afetadas e as inundações causaram danos "enormes", mas nem todas as zonas da Baviera foram inundadas.

O pessoal da Associação Alemã de Salva-vidas foi destacado para evacuar os residentes de barco e foram também utilizados tratores para transportar as pessoas.

Até à data, seis distritos do Estado declararam o estado de emergência e os meteorologistas alertam para a ocorrência de mais chuvas e trovoadas.

Na Suíça, do outro lado da fronteira, registaram-se cenas semelhantes, com as águas a transbordar no ponto em que o rio Murg se encontra com o Thur. As autoridades suíças afirmam que o nível da água é 20 vezes superior à média mensal.

O governo federal diz que, com a previsão de mais chuva, o nível da água deverá subir novamente no domingo.

"Desde sexta-feira à tarde, a polícia cantonal de Thurgau recebeu cerca de 150 relatórios de danos. Várias brigadas de incêndio em todo o cantão tiveram de ser chamadas para bombear as caves. As estradas que deixaram de ser transitáveis também tiveram de ser encerradas", declarou o porta-voz da polícia de Thurgau, Matthias Graf.