Jordan Bardella, líder do Rassemblement National, diz que abstenção e voto em pequenos partidos é o mesmo que votar em Macron. Primeiro-ministro francês volta a dizer que "Europa poderá morrer" devido ao crescimento da extrema-direita. Esquerda tenta captar voto dos jovens.

A campanha para as eleições europeias em França está na reta final, e os candidatos estão a intensificar esforços para conquistar os indecisos e os jovens.

Jordan Bardella, líder do Rassemblement National, de extrema-direita, fez o último comício em Paris, no domingo, com a presença de 5.000 pessoas

Liderando as sondagens com 32% das intenções de voto, Bardella fez um apelo ao voto útil como forma de tirar votos ao Renascimento (Renaissance), partido do presidente francês, Emmanuel Macron.

“No próximo domingo, abster-se é votar em Macron. No próximo domingo, a divisão por outras listas irá fortalecer Macron. No próximo domingo, votar noutros partidos [mais pequenos] só fortalecerá Macron”, sublinhou Bardella.

Partido de Macron: Europa sob ameaça de "morte"

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, do partido Renascimento, do presidente Emmanuel Macron, reiterou a ideia de que a Europa enfrenta um perigo de "morte" na sequência do crescimento da extrema direita.

Num comício perto de Paris, no sábado, o chefe do governo gaulês apelou aos eleitores para que compareçam nas urnas e não sejam "espetadores passivos".

“A Europa pode morrer porque a extrema-direita está a ganhar poder em todo o continente. A Europa morrerá se não fizermos nada, se ficarmos em casa como espectadores passivos”, afirmou Attal.

O evento contou com a presença de Valérie Hayer, a cabeça-de-lista às eleições europeias pelo partido de Macron, atualmente em dificuldades nas sondagens, encontrando-se 15 pontos atrás do Rassemblement National.

Socialistas tentam captar os jovens

À esquerda, os socialistas insistem na mobilização.

Empatado com o partido de Macron nas sondagens, o candidato socialista Raphael Glucksmann prosseguiu a sua campanha na cidade de Marselha, no sul do país, no sábado, prometendo ser “a grande e bela surpresa” destas eleições. O candidato dirigiu-se, em particular, aos jovens.

“Apelo aos jovens de França: vejo o risco da abstenção, não deixem que ninguém decida o vosso futuro por vocês", salientou Glucksmann.

"França Insubmissa" também insiste no eleitorado jovem

Um apelo semelhante aos jovens foi feito pela candidata de esquerda Manon Aubry, do partido La France Insoumise (A França Insubmissa), na cidade de Toulouse, no sudoeste do país, perante três mil pessoas, segundo os organizadores.

"Hoje chamamos por eles. Os jovens cheios de esperança, mas também cheios de preocupação. Os jovens que se estão a mobilizar pelo clima, por Gaza, pelos seus direitos”, frisou Aubry.

Verdes pedem mobilização

A chefe dos Verdes, Marie Toussaint, esteve num comício no domingo, perto de Paris, numa altura em que o partido está a ficar perigosamente abaixo do limiar de 5% das intenções de voto necessárrio para enviar políticos para o Parlamento Europeu.

“Companheiros Verdes, espalhem-se, multipliquem-se e forcem as portas do destino eleitoral. Graças a vós, vamos conseguir”, disse a cabeça-de-lista dos ecologistas, Marie Toussaint.

O período oficial de campanha termina na sexta-feira. No próximo fim de semana, cerca de 50 milhões de eleitores franceses vão escolher 81 deputados para o Parlamento Europeu.