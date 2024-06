Inundações na Alemanha matam um bombeiro e fazem descarrilar comboio com quase 200 passageiros

De Euronews com AP, EBU

Governador do estado da Baviera, Markus Söder, descreveu as inundações como uma "catástrofe", mas elogiou a cooperação entre a polícia, os bombeiros e a Cruz Vermelha.

As fortes inundações no sul da Alemanha provocaram a morte de um bombeiro e levaram ao descarrilamento de um comboio de alta velocidade. As fortes chuvas continuam a assolar a região, provocando a subida das águas dos rios e obrigando à retirada de milhares de habitantes.

Baden-Württemberg e a Baviera são os estados mais afetados, com várias comunidades em estado de emergência e, em alguns casos, aldeias inteiras evacuadas.

Os meteorologistas estimam que algumas zonas receberam mais precipitação em 24 horas do que a média mensal.

De visita a uma das cidades afetadas, o vice-chanceler alemão Robert Habeck afirmou que a morte de um bombeiro, noticiada no domingo, o tinha deixado de rastos.

Isto é um desastre e uma catástrofe. Esta inundação constitui um perigo extremo para as casas e as explorações agrícolas. Markus Söder Governador da Baviera

"Esta situação, como tantas outras, é realmente perigosa, neste caso, já custou uma vida. Desejo à família a maior força possível durante este período difícil", afirmou.

O governador do estado da Baviera, Markus Söder, acompanhou o presidente do Conselho de Ministros do estado, que declarou que a situação era uma "catástrofe".

"Muitos têm problemas extremos, têm de abandonar as suas casas, não há eletricidade, os bens estão em risco e já perdemos vidas. A cooperação entre os bombeiros, a polícia, a Cruz Vermelha e a THW tem sido excelente. Gostaríamos também de agradecer às forças armadas alemãs e ao governo federal pelo seu apoio na prestação de assistência", afirmou.

Partes da cidade de Reichertshofen submersas devido às inundações, 2 de junho de 2024.

O desacrrilamento do comboio de alta velocidade aconteceu depois de parte de uma estrada ter desabado perto da cidade de Schwäbisch Gmünd, em Baden-Württemberg.

Após o descarrilamento, o comboio foi atingido por um deslizamento de terras.

A Deutsche Bahn informou que estavam a bordo 185 passageiros, mas nenhum ficou ferido.

O operador ferroviário alemão alertou para cancelamentos e atrasos consideráveis em toda a rede, com perturbações no tráfego em rotas como as de Munique para Berlim, Estugarda e a cidade suíça de Zurique.