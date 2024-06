Lista da Lituânia totalmente composta por mulheres quer mais igualdade em Bruxelas

De Euronews

Candidatas querem lutar pela representação das mulheres na política, bem como abordar outras questões de género, como a diferença salarial.

PUBLICIDADE

A Lituânia é o único país da Europa a ter uma lista de candidatos ao Parlamento Europeu apenas com mulheres.

Lançada pelo partido dos Verdes, a lista visa chamar a atenção para a representação das mulheres na política, bem como abordar outras questões de género, como a diferença salarial.

"A discriminação positiva é necessária, porque aqui na Lituânia temos outras listas de candidatos onde os homens dominam, e nos primeiros lugares nas listas também, portanto, a nossa missão é fazer um equilíbrio e apresentar uma lista totalmente feminina e esperar que pelo menos uma ou algumas das candidatas sejam eleitas", explica Ieva Budraite, candidata dos Verdes ao Parlamento Europeu.

A lista inclui também uma candidata de etnia cigana. Rasma Pazemeckaite espera ser eleita eurodeputada para lutar pelos direitos das jovens ciganas que são forçadas a casar.

"[Espero] ajudar as raparigas a não se casarem quando são muito jovens. Hoje em dia, não podem ir a um advogado para pedir ajuda [e dizer] 'Eu não me quero casar! Eu quero ir para a escola, eu quero ter uma educação'. Não podem dizer isso. E acho que a Europa tem que nos ajudar e é por isso que eu estou aqui", refere a candidata.

Emilija Svobaite, também candidata pelos Verdes, enquanto advogada tem ajudado migrantes na fronteira com a Bielorrússia e feito campanha contra o Novo Pacto para as Migrações.

"Há muitos riscos nesses documentos [Pacto sobre Migração e Asilo] que podem permitir tortura e violência na fronteira, detenção de crianças e mulheres e, basicamente, a negação de asilo. Por isso, penso que precisamos de pessoas no Parlamento Europeu que protejam os direitos de todos, incluindo dos migrantes", defende.

A politóloga Malgorzata Moleda-Zdziech da Faculdade de Economia de Varsóvia aplaude o esforço das candidatas.

"O alargamento da UE em 2004 propiciou a entrada de mulheres muito politicamente ativas da Europa Central e Oriental, que muitas vezes têm de partilhar preocupações, mas que também têm de dedicar tempo às tarefas domésticas, portanto elas sabem o que é importante para as mulheres", diz a cientista política à Euronews.

Atualmente, cerca de 40% dos deputados do Parlamento Europeu são mulheres e, embora as mulheres ocupem agora altos cargos em Bruxelas, os antigos problemas relacionados com a desigualdade continuam a ser relevantes e ainda não foram resolvidos em muitos países.