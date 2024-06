Grande crescimento da extrema-direita vai fragmentar-se: super sondagem da Euronews explica porquê

De Euronews

Tudo aponta para uma maioria conservadora global, mas o PPE, o ECR e a ID vão ter dificuldade em encontrar o espaço comum necessário para formar uma coligação de direita.

A extrema-direita, cada vez mais popular, prepara-se para tirar partido do seu número crescente de votos e selar um pacto para a futura maioria legislativa da UE, mesmo que isso signifique diluir a sua política para se tornar mais moderada e aceitável para os que estão mais perto do centro.

No entanto, de acordo com a Super Sondagem da Euronews, a esperada vitória maciça dos conservadores nas eleições europeias pode começar a perder força logo no primeiro dia após a contagem dos votos.

Os últimos dados e a realidade histórica da política europeia mostram um elevado grau de incompatibilidade entre o centro-direita, a direita conservadora e a extrema-direita. Isto significa que a grande ala direita do Parlamento Europeu terá dificuldade em encontrar o terreno político comum necessário para formar um bloco coerente.

O que é que está em jogo?

Os partidos de direita do Parlamento Europeu estão divididos em várias linhas: percepções do interesse nacional, visões do papel da UE, narrativas e retóricas diferentes ou mesmo mutuamente exclusivas, valores sociais contraditórios e, por último, mas não menos importante, interesses políticos internos de cada partido.

Uma das divisões mais importantes da direita é a clivagem entre os sentimentos pró e anti-UE.

O PPE, de centro-direita, é um grupo abertamente pró-UE, enquanto mesmo o grupo ECR inclui alguns partidos conservadores mais liberais, como a Aliança Nacional Flamenga da Bélgica. Por outro lado, a maioria dos partidos que compõem a ECR e a ID são maioritariamente críticos da União, se não mesmo abertamente eurocépticos.

Os conservadores do ECR e do ID ainda não conseguiram construir uma frente unida entre os seus grupos. O abandono das posições pró-Rússia e o distanciamento do partido de extrema-direita alemão AfD aproximaram o grupo Identidade e Democracia (ID) do grupo mais "institucional" ECR, liderado pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

Meloni e Marine Le Pen, a fundadora do ID, falaram da ideia de unidade política, mas as duas mais fortes e proeminentes líderes da direita europeia não conseguiram estabelecer mais do que uma "relação cordial".

Até à data, o ponto alto da sua relação continua a ser uma oportunidade de fotografia no VIVA24!, um encontro em Madrid organizado pelo partido de extrema-direita espanhol Vox.

Uma maioria de centro-direita?

"Esta parece ser a mensagem que emergiu do evento de Madrid, organizado pelo Vox de Santiago Abascal, que faz parte do ECR.

Muitos entenderam-no como um sinal de unidade da direita", explica a equipa do Centro de Sondagens da Euronews.

"Se pensarmos em Meloni, por exemplo, temos de compreender que, quando olhamos para a sua liderança na direita europeia, temos também de ter em conta que estamos a falar de líderes que, em alguns casos, são também chefes de governo, pelo que têm interesses diferentes", disse Francesco Sismondini, um dos analistas do Centro de Sondagens Euronews.

A sessão de formação de equipas de direita foi seguida pelo anúncio de que o Partido Popular para a Liberdade e Democracia holandês, ou VVD, vai ser expulso do grupo Renew Europe, depois de ter entrado numa coligação governamental com o Partido para a Liberdade (PVV), de extrema-direita, liderado pelo populista islamofóbico Geert Wilders.

"O timing foi notável e é um sinal de como os amarelos do Renew aparentemente se sentem em relação à especulação de se juntarem a uma coligação PPE mais ECR mais ID em Bruxelas", explica o Centro de Sondagens Euronews.

A realpolitik e os interesses nacionais são inerentes aos jogos políticos da UE, especialmente quando se trata de partidos que colocam os seus respetivos países em primeiro lugar.

De acordo com as simulações do Centro de Sondagens Euronews, se os conservadores se sentirem tentados a fazer uma coligação, devem (teoricamente) integrar os liberais do Renew, para fazer corresponder a lógica parlamentar do número de lugares à realpolitik dos interesses dos governos da UE. Mas porquê?

Essencialmente, por duas razões: Os valores liberais do Renew reequilibrariam uma potencial coligação que, de outra forma, seria demasiado orientada para a direita, e a necessidade de evitar o isolamento do Parlamento Europeu em relação a outras instituições da UE, especialmente o Conselho Europeu com os seus governos socialistas e liberais, como a França, a Alemanha e a Espanha.

"Vejo duas tendências na extrema-direita que não são compatíveis", disse Steven Van Hecke, professor de política europeia na KU Leuven.

"Primeiro, há uma tendência para a normalização. E Giorgia Meloni é agora a figura icónica que mostra que isso é possível, que se pode ganhar as eleições, que se pode governar e ser aceitável para Bruxelas. E este é, de facto, o caminho seguido por Marine Le Pen, disse Van Hecke à Euronews.

"Mas também existe o oposto, com uma série de atores de extrema-direita que estão no caminho da radicalização."

Enquanto Meloni terá de aprofundar a sua cooperação intergovernamental com o Presidente francês Emmanuel Macron (o fundador espiritual do Renovar a Europa), pelo menos até às eleições presidenciais francesas de 2027, Le Pen já está, de facto, a fazer campanha contra o campo de Macron como o principal antagonista para conquistar o Eliseu.

A criação de grupos e coligações não é apenas uma questão de contagem de lugares: a orientação política da UE é crucial. A única questão que parece oferecer alguma coesão à direita é a missão política de travar a imigração.

No entanto, o flanco sul e as partes leste e norte da UE têm pontos de vista e estratégias divergentes.

As forças conservadoras do centro e do norte da Europa consideram de facto que os fluxos migratórios provenientes de África e do Médio Oriente devem ser fixados nos países do flanco sul do bloco. Esta posição política não é de todo partilhada pela extrema-direita do Sul da Europa.

Apesar da maioria conservadora do Parlamento Europeu, até mesmo a coligação multi-conservadora parece uma quimera política, disse Van Hecke.

"O centro de gravidade vai certamente deslocar-se para a direita e isso é algo que o PPE, que será o ator central, estará pronto a usar como potencial de chantagem face aos liberais e aos sociais-democratas, se não mesmo aos Verdes", explicou.

"Não acredito que o PPE esteja a falar a sério sobre trabalhar com o Identidade e Democracia; isso seria também um suicídio político a nível nacional.Mas vai certamente utilizá-lo".

Contra todas as probabilidades, de acordo com o Centro de Sondagens Euronews, os grupos políticos moderados da UE - isto é, PPE, S&D e Renew - parecem destinados a governar o futuro Parlamento juntos novamente.

Periodicamente, estes três grupos terão de estabelecer alianças temporárias com diferentes grupos políticos, mesmo de um bloco de direita radical fragmentado, para permitir que o Parlamento desempenhe o seu papel institucional - numa espécie de "coligação Lego".