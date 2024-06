Autoridades francesas verificaram passaportes dos paraquedistas nas comemorações do Dia D

De Euronews

300 paraquedistas do Reino Unido, Bélgica e Estados Unidos saltaram de paraquedas numa zona onde foi recriada a operação das forças aliadas na Normandia.

Os paraquedistas britânicos tiveram de apresentar os passaportes para serem verificados pelas autoridades da alfândega francesa depois depois de terem saltado de aviões da Segunda Guerra Mundial durante um evento do Dia D na Normandia.

Os documentos foram verificados em Sannerville na quarta-feira, na sequência de 300 paraquedistas do Reino Unido, Bélgica e Estados Unidos ter saltado de paraquedas numa zona onde foi recriada a operação das tropas aliadas na Normandia de há 80 anos.

A invasão aliada, que começou em 6 de junho de 1944, levou à derrota dos nazis e ao fim da guerra.

A operação começou com aviões aliados que bombardearam as defesas alemãs na Normandia, seguidos por cerca de 1.200 aeronaves que transportavam tropas paraquedistas.

Com o amanhecer, as forças aliadas começaram a bombardear as defesas costeiras alemãs e, pouco depois, as tropas que seguiam por mar desembarcaram em cinco praias de codinome: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword.

No final do dia, cerca de 160.000 soldados aliados tinham desembarcado na Normandia, embora tenha havido milhares de baixas.