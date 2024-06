Países Baixos: projeções dão ligeira vantagem ao centro-esquerda face ao PVV de Wilders

De Euronews

Países Baixos votaram esta quinta-feira para as eleições europeias, tendo sido o primeiro país a votar. Resultados finais só são conhecidos domingo.

Uma sondagem à boca das urnas indica que o partido de extrema-direita de Geert Wilders e uma aliança de centro-esquerda estão praticamente empatados nas eleições para o Parlamento Europeu nos Países Baixos.

Se o Partido da Liberdade (PVV) de Wilders consegue uma subida em flecha em relação às anteriores europeias, ao crescer de apenas um para sete eurodeputados, é a aliança entre socialistas e Verdes que terá ganho estas eleições, segundo a sondagem da IPSOS para a cadeia neerlandesa de televisão NOS.

A aliança entre socialistas e verdes terá eleito oito deputados, menos um que nas eleições de 2019. Já o Partido Popular da Liberdade e Democracia (VVD), de centro-direita, do ainda primeiro-ministro Mark Rutte, terá ficado com o terceiro lugar, elegendo quatro deputados, menos um do que em 2019.

Os Países Baixos foram o primeiro país a votar nestas eleições europeias, que decorrem durante o fim de semana nos restantes Estados-membros, sendo que a maioria, incluindo Portugal, vota domingo.

Os resultados finais só serão publicados no domingo, quando todos os países tiverem encerrado as urnas.