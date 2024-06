Eleições Europeias arrancam com eleitores a enfrentar um mundo em policrise e um mal-estar económico

Cerca de 373 milhões de eleitores são chamados a eleger os 720 deputados do Parlamento Europeu para os próximos cinco anos.

As eleições para o Parlamento Europeu arrancaram com a abertura das assembleias de voto nos Países Baixos na manhã de quinta-feira e com o início da votação dos cidadãos neerlandeses.

Nos próximos três dias, os outros 26 Estados-membros seguirão progressivamente o exemplo, produzindo um exercício democrático transfronteiriço que culminará no domingo à noite, altura em que se espera que surja a imagem do novo hemiciclo.

A ocasião surge num momento precário e incerto para o bloco, que, no espaço de poucos anos, foi atingido por crises consecutivas e decisivas, que reformularam profundamente as suas políticas, desafiaram as suas crenças antigas e aprofundaram os seus receios existenciais.

Enquanto os europeus se preparam para votar, o maior conflito armado no continente desde a Segunda Guerra Mundial assola a Ucrânia, um país que faz fronteira com quatro Estados-membros e que pretende um dia juntar-se às fileiras da união política. Isto fez com que os governos da UE se esforçassem por encontrar dinheiro adicional para reforçar as suas capacidades de defesa, uma tarefa descurada durante décadas, sob a complacência dos tempos de paz.

Embora a possibilidade de um ataque russo seja cada vez mais motivo de preocupação, sobretudo na frente de Leste onde ainda ressoam as memórias da ocupação soviética, os europeus estão sobretudo preocupados com o impacto imediato e tangível que esta e outras crises têm causado na sua vida quotidiana.

A subida dos preços para os consumidores, a perda de poder de compra, o aumento das desigualdades sociais e a estagnação do crescimento económico são os temas mais importantes para os eleitores na sua ida às urnas, sendo sistematicamente classificados em primeiro lugar como as questões a que a UE deve dar prioridade no próximo mandato.

Mas há outros temas quentes que falam diretamente do papel da UE e colocam a sua responsabilidade sob os holofotes.

O aumento dos pedidos de asilo - cerca de 1,14 milhões em 2023, um máximo de sete anos - pressiona a recém-aprovada reforma migratória do bloco a produzir resultados rápidos, mesmo que a legislação demore dois anos a entrar em vigor. A reação contra o Pacto Ecológico, melhor sintetizada nos protestos dos agricultores, está em contradição com o agravamento dos efeitos das alterações climáticas - 2023 foi o ano mais quente de que há registo - e com os relatórios sinistros que alertam para o facto de o objetivo climático de 1,5°C estar a afastar-se irreversivelmente. A perda de competitividade face aos Estados Unidos e à China expõe os deficientes fluxos de investimento da UE e alimenta os apelos à contração conjunta de empréstimos, à consolidação das empresas e à revisão financeira.

A estas preocupações seguem-se a guerra entre Israel e o Hamas, que provocou uma furiosa contestação entre a juventude europeia; as alterações demográficas que prenunciam o envelhecimento e a diminuição da força de trabalho; o desrespeito contínuo pelo Estado de direito; a ameaça de interferência estrangeira, desinformação e sabotagem; e uma série de ataques chocantes contra políticos, incluindo uma tentativa de assassinato do primeiro-ministro da Eslováquia.

Especialistas e observadores fizeram ressurgir o termo "policrise" para definir a situação volátil da década de 2020. Um fenómeno "em que crises díspares interagem de tal forma que o impacto global excede largamente a soma de cada uma das partes", como refere o Fórum Económico Mundial.

Tensões latentes

Neste cenário sombrio, cerca de 373 milhões de eleitores irão às urnas para eleger os 720 deputados do Parlamento Europeu, cujo mandato se estenderá por cinco anos e influenciará a legislação destinada a enfrentar os crescentes desafios que afetam o bloco.

Não é de surpreender que a principal narrativa deste ciclo eleitoral tenha sido a ascensão dos partidos de extrema-direita, uma vez que estas forças, com as suas propostas radicais e não testadas, tendem a prosperar em tempos de ansiedade e desespero. O Rali Nacional de França, os Irmãos de Itália, o Partido da Liberdade dos Países Baixos, o Interesse Flamengo da Bélgica e o Partido da Liberdade da Áustria estão entre os que deverão ter um bom desempenho e aumentar a sua representação em Bruxelas.

Com os liberais e os verdes a perderem lugares e os socialistas a manterem a sua quota-parte atual, as tendências pressagiam uma viragem à direita no próximo hemiciclo, o que tornará difícil, ou impossível, reproduzir o ambicioso impulso legislativo dos últimos cinco anos.

Mas a influência que a extrema-direita exercerá é uma incógnita.

A expulsão da Alternativa para a Alemanha (AfD) do grupo de extrema-direita Identidade e Democracia (ID) no Parlamento Europeu, motivada pelo facto de o seu candidato principalter afirmado que nem todos os membros das SS eram criminosos, pôs a nu as fissuras entre as facções nacionalistas, que, apesar das suas opiniões comuns sobre o Pacto Ecológico e a migração, ainda estão em desacordo sobre outras questões cruciais, como a Ucrânia, a Rússia, a NATO e a China.

O próximo Parlamento Europeu terá 720 deputados, contra os atuais 705. European Union, 2024.

O fracasso da AfD desencadeou uma onda de especulação sobre a forma como os partidos de extrema-direita e de direita se vão reorganizar na próxima legislatura, com todos os olhos postos na primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, como a mais poderosa mediadora de poder. A francesa Marine Le Pen e o húngaro Viktor Orbán têm pressionado a primeira-ministra para criar um grupo mais alargado de forças nacionalistas e eurocépticas, que poderá facilmente tornar-se o segundo maior.

A influência crescente de Meloni também se estendeu à corrente dominante. Ursula von der Leyen, que está a disputar um segundo mandato no topo da Comissão Europeia, cortejou publicamente a líder italiana para garantir que os seus eurodeputados votem a favor da presidente. No entanto, esta abertura corre o risco de sair pela culatra, porque afasta os partidos centristas que até agora apoiaram a agenda de von der Leyen - e de que ela precisa para a sua recandidatura.

As manobras de Von der Leyen podem ser, de facto, o verdadeiro tema deste ciclo eleitoral.

A sua família política, o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, tem vindo a aproximar-se gradualmente de algumas posições da minoria de extrema-direita, sobretudo no que diz respeito à diluição, ou mesmo à eliminação, da regulamentação ambiental. Os progressistas estão indignados com esta aproximação, que, segundo eles, normaliza as políticas reaccionárias, desmantela o cordão sanitário e enfraquece os pilares fundadores da União.

Enquanto a tradicional "grande coligação" de partidos pró-europeus deverá conservar a sua maioria no poder, o PPE, enquanto maior formação, poderá, por si só, fazer descarrilar este acordo duradouro, alinhando, caso a caso, com os partidos à sua direita. No mês passado, o PPE recusou-se a assinar uma declaração conjunta de condenação da violência política que incluía o compromisso de nunca cooperar com "partidos radicais a qualquer nível". Semanas mais tarde, os liberais, que subscreveram a declaração, foram colocados numa situação de desordem, depois de os seus colegas holandeses terem chegado a um acordo de partilha do poder com a extrema-direita de Geert Wilders.

Estes acontecimentos inflamaram as tensões no período que antecedeu as eleições, provocando recriminações amargas e acusações entre rivais. A tensão deverá culminar quando von der Leyen enfrentar a sua (potencial) audiência de confirmação, em setembro, o primeiro teste político para o novo Parlamento Europeu, que deverá ser o mais turbulento da história do bloco.

Mas antes que tudo isso aconteça, os europeus têm de votar.