Eleições europeias: Guia essencial sobre prioridades de alguns países

Os correspondentes da Euronews analisam o que está em jogo nalguns Estados-membros da UE decisivos para o equilíbrio de poderes pós-eleições.

De 6 a 9 de junho, cerca de 373 milhões de eleitores da União Europeia vão eleger 720 novos deputados ao Parlamento Europeu, no maior escrutínio transnacional da história.

Mas é provável que a ida às urnas o seja profundamente influenciada por questões internas, apesar do papel cada vez mais visível da UE na resolução de desafios comunitários tais como a segurança, a defesa, as alterações climáticas, o custo de vida e a migração.

O escrutínio deverá, também, medir a temperatura política nos 27 países do bloco, num momento crítico para a Europa, com as forças de extrema-direita em ascensão, enquanto os partidos centristas vêem o seu apoio estagnar em muitas partes do continente.

Em vários Estados-membros, as eleições foram enquadradas como um referendo sobre o desempenho dos partidos no poder nos governos nacionais.

França: Bardella, sensação da extrema-direita, quer esmagar os liberais de Macron

O protegido de Marine Le Pen, Jordan Bardella, de 28 anos, tem estado na frente e no centro da campanha em França. A estrela em ascensão deverá conquistar cerca de um terço dos votos e dar uma vitória histórica ao Reagrupamento Nacional, de extrema-direita.

Com uma estratégia incisiva nas redes sociais e desempenhos polidos em debates eleitorais, Bardella tem tentado usar a sua campanha para preparar o terreno para o que será provavelmente a última tentativa de Le Pen de se tornar presidente, nas eleições francesas de 2027.

Isto significa uma dor de cabeça para o presidente liberal, Emmanuel Macron, e para o seu partido Renascença, que tem vindo a cair progressivamente nas sondagens e que poderá mesmo terminar em terceiro lugar, se o socialista Raphaël Glucksmann conseguir um aumento de apoio de última hora.

Macron esforçou-se por salvar o seu partido da humilhação, enviando o seu primeiro-ministro para enfrentar Bardella num frente a frente televisivo, enquanto que a sua principal candidata, Valérie Hayer, se esforçava por controlar a vaga da extrema-direita.

Uma entrevista televisiva em horário nobre com Macron, planeada para a véspera das eleições, é mais um sinal da ansiedade no campo de Macron de que uma derrota nestas eleições pode ser o prenúncio da sua queda.

Grégoire Lory é o correspondente francês da Euronews em Bruxelas.

Leader of the French far-right National Rally Marine Le Pen, left and lead candidate of the party for the upcoming European election Jordan Bardella Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Espanha: Debate polarizado entre amnistia e corrupção

Menos de sete meses depois de ter conquistado um segundo mandato como primeiro-ministro de Espanha, ao conseguir um controverso acordo de amnistia com os separatistas catalães, Pedro Sánchez e o partido socialista estão cinco lugares atrás da oposição de centro-direita, de acordo com a Super Sondagem da Euronews.

O Partido Popular (PP), de centro-direita, espera capitalizar o descontentamento dos seus eleitores tradicionais em relação à lei da amnistia e à investigação judicial sobre a mulher de Sánchez, Begoña Gómez. O PP poderá também conquistar o voto de apoiantes do partido centrista Cidadãos (Ciudadanos), que se prevê que perca todos os nove lugares.

O partido de extrema-direita Vox poderá obter pequenos ganhos, com algumas sondagens a preverem que outro partido de extrema-direita, o Se Acabó la Fiesta, poderá entrar no Parlamento Europeu pela primeira vez.

Embora os candidatos e os especialistas tenham procurado colocar as grandes questões europeias, como a emergência climática, a segurança e a migração, no centro dos debates eleitorais, as questões internas quentes da corrupção e do Estado de direito continuaram a dominar as manchetes.

Aïda Sánchez Alonso é a correspondente espanhola da Euronews em Bruxelas.

Demonstrators protest against Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and a potential amnesty law outside the European Parliament, Wednesday, Dec. 13, 2023 Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Itália: Giorgia Meloni quer ganhar à custa dos parceiros de coligação

Numa jogada altamente tática, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, é a única líder da UE que escolheu liderar uma lista eleitoral, com o objetivo de converter o seu apoio interno num forte resultado para o partido Irmãos de Itália (FdI).

Sob o lema de campanha "Con Giorgia, l'Italia cambia l'Europa" (Com Giorgia, a Itália muda a Europa), o FdI está a liderar as sondagens em Itália e poderá obter uns impressionantes 23 lugares.

Mas a subida em flecha dá-se à custa dos parceiros de governo de Meloni: O partido de extrema-direita Liga, de Matteo Salvini, deverá ser o maior derrotado da noite em Itália. Depois de terminar em primeiro lugar nas últimas eleições europeias em 2019, o partido de Salvini poderá ficar em quarto ou quinto lugar.

O resultado poderia não só consolidar o poder interno de Meloni, mas também lançá-la como afazedora de reis em Bruxelas. Está a ser cortejada pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, candidata do centro-direita, que cobiça o apoio de Meloni para garantir um segundo mandato, bem como pela francesa Marine Le Pen, da extrema-direita, que quer o seu apoio para fundir os poderes da extrema-direita e criar um supergrupo no Parlamento Europeu.

Vincenzo Genovese é o correspondente italiano da Euronews em Bruxelas.

Italian Premier Giorgia Meloni waves from the stage during an electoral rally ahead of the EU parliamentary elections in Rome Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alemanha: Coligação governamental sob pressão

Tal como em muitos países, a votação na Alemanha está a ser enquadrada como um referendo à coligação tripartida no poder, composta por socialistas, liberais e verdes. Todos os partidos no poder poderão ver o seu apoio estagnar ou diminuir, com os Verdes a serem os mais afectados, uma vez que a segurança e a migração ultrapassam o clima entre as preocupações dos eleitores.

O bloco de centro-direita da União Democrata-Cristã e da União Social-Cristã (CDU/CSU) está à frente dos outros candidatos.

Mais à direita, a Alternativa para a Alemanha (AfD) também deverá registar um aumento do apoio, embora muito menos do que o previsto no início do ano. O candidato principal do partido, Maximilan Krah, tem estado envolvido numa investigação sobre a interferências chinesa e russa e foi recentemente proibido de fazer campanha, depois de ter feito comentários nazis nos meios de comunicação social. Este facto levou à expulsão da bancada ID no Parlamento Europeu.

O partido de extrema-esquerda e anti-imigração Bündnis Sahra Wagenknecht também deverá entrar no Parlamento Europeu pela primeira vez, com sete lugares, uma vez que os eleitores anti-imigração do AfD encontram uma nova casa política na extrema-esquerda.

Police officers walk past a poster of the Social Democrats for the European elections during the revolutionary May Day demonstration in Berlin, Germany, Wednesday, May 1, 2024 Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Bélgica: Separatistas flamengos de extrema-direita vão aprofundar as divisões

As eleições europeias na Bélgica serão sem dúvida ensombradas pelas eleições federais e regionais simultâneas, consideradas cruciais para o futuro do país.

O partido nacionalista flamengo de extrema-direita Vlaams Belang - que defende abertamente a secessão da Flandres e a divisão do Estado belga - deverá obter atualmente cerca de 27% dos votos flamengos.

No passado, o Vlaams Belang ficou isolado devido às suas posições extremistas, mas o aumento da sua popularidade tornará a convenção difícil de manter, especialmente na Flandres.

Um bom desempenho do Vlaams Belang no escrutínio para a UE reforçará, entretanto, o campo da extrema-direita europeia. O partido apela a uma reforma fundamental da União Europeia, diluindo os poderes da UE, coincidentemente concentrados na capital belga, Bruxelas.

Vlaams Belang lead candidate in the European elections, Tom Vandendriessche Twitter @vlbelang

Portugal: O novo governo minoritário tem teste precoce

Apenas dois meses após a entrada em funções de um novo governo minoritário de centro-direita, as eleições europeias serão um teste precoce para saber se a Aliança Democrática (AD), no poder em Portugal, está a manter o seu apoio.

O partido entregou essa tarefa ao candidato principal, Sebastião Bugalho, um antigo comentador político de 28 anos, descrito pelo próprio primeiro-ministro como "um pouco controverso" pelas suas opiniões de direita.

As sondagens colocam a AD lado a lado com o Partido Socialista (PS), na oposição, que foi destituído, nas eleições de março, após um escândalo de corrupção que envolveu o chefe de gabinete do então primeiro-ministro socialista, António Costa.

A investigação desferiu um rude golpe nos socialistas, mas as sondagens sugerem que têm vindo a recuperar lentamente o seu apoio junto dos círculos eleitorais do interior.

O partido de extrema-direita Chega deverá também entrar pela primeira vez no Parlamento Europeu com quatro lugares, segundo as sondagens da Euronews. O partido tem registado um recente aumento de apoio, ameaçando perturbar o sistema político bipartidário de Portugal.

Isabel Marques da Silva é a correspondente portuguesa da Euronews em Bruxelas.

Luis Montenegro, leader of the center-right Democratic Alliance, gestures to supporters after claiming victory in Portugal's election Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Hungria: Antigo aliado de Orbán torna-se rival nas eleições

Um antigo membro da linha dura do governo de direita de Viktor Orbán espera agitar as eleições na Hungria,mobilizando os eleitores desiludidos com o controlo férreo do partido governamental Fidesz sobre o poder.

Péter Magyar chocou a nação, no início deste ano, quando se pronunciou contra a corrupção e a máquina de propaganda do governo, denunciando o "Estado mafioso" dirigido por Orbán. O seu recém-formado partido Respeito e Liberdade (TISZA) deverá entrar pela primeira vez no Parlamento Europeu, com quatro lugares.

A Super Sondagem da Euronews coloca a aliança entre o Fidesz de Orbán e os aliados conservadores do Partido Popular Democrata-Cristão (KDNP) confortavelmente no topo das sondagens, com cerca de 10 lugares, mas seria crucial que a sua delegação em Bruxelas detivesse, pela primeira vez, uma minoria dos 23 lugares da Hungria.

Nestas eleições, a televisão estatal húngara organizou o seu primeiro debate eleitoral televisionado em quase duas décadas, num país onde Viktor Orbán controla firmemente os meios de comunicação social.

Péter Magyar, a rising challenger to Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, enters the stage at a campaign rally in the rural city of Debrecen, Hungary, on May 5, 2024. Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Polónia: Segurança em foco

Se há algo que une os partidos no poder e na oposição na Polónia, é o seu firme compromisso de apoiar a Ucrânia - e de fazer frente à Rússia e aos seus representantes.

A Coligação Cívica, no poder, do primeiro-ministro Donald Tusk, e a oposição ultraconservadora Lei e Justiça (PiS), atualmente lado a lado nas sondagens, colocaram a segurança da Polónia no centro das suas campanhas eleitorais europeias.

A Polónia, que faz fronteira com a Bielorrússia e com o enclave russo de Kaliningrado, assistiu recentemente a um aumento do número de imigrantes irregulares que tentam atravessar a fronteira a partir da Bielorrússia, no âmbito daquilo a que Tusk chamou uma "guerra híbrida".

A Confederação, de extrema-direita, deverá também entrar pela primeira vez no Parlamento Europeu com cinco eurodeputados.

A soldier stands guard by a metal barrier, in Bialowieza Forest, eastern Poland, on Wednesday, May 29, 2024 Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Grécia: O estado da democracia e a economia no topo das preocupações

O último Eurobarómetro revela que 60% dos gregos não estão satisfeitos com o estado da democracia no seu país e querem que a UE faça da defesa do Estado de direito uma prioridade.

O descontentamento continua a ser profundo após o escândalo de 2022, que revelou as escutas ilegais de figuras da oposição e jornalistas pelo governo do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, depois de um acidente ferroviário em 2023, em que o governo foi acusado de proteger os políticos envolvidos. Ambos os casos são suspeitos de terem sido encobertos pela elite governamental.

Mitsotakis ganhou a maioria dos lugares nas eleições parlamentares gregas, em junho passado - uma maioria que muitos acreditam perpetuar a falta de responsabilidade e a opacidade nas fileiras do governo. A Super Sondagem da Euronews coloca o partido Nova Democracia de Mitsotakis como o partido mais votado.

A crise do custo de vida é também uma questão-chave para os eleitores de todas as idades, com os gregos a olharem para a Europa em busca de soluções comuns.

Maria Psara é a correspondente grega da Euronews em Bruxelas.

People walk past the names of the victims of last year's train collision painted on a sidewalk in front of parliament, in Athens, Greece, Wednesday, Feb. 28, 2024. Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Irlanda: Habitação e chegada de refugiados

Sondagens recentes sugerem uma queda de última hora no apoio ao principal partido da oposição, o Sinn Fein, de esquerda, enquanto o Fine Gael, de centro-direita, recuperou o atraso, impulsionado pela mudança do líder do partido e primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris.

Os candidatos independentes também estão a subir em flecha e parecem estar preparados para conquistar pelo menos três dos catorze lugares da Irlanda no Parlamento Europeu.

Entretanto, o número de candidatos de extrema-direita que disputam lugares em todo o país não tem precedentes, coincidindo com um grande aumento da chegada de refugiados e requerentes de asilo da Ucrânia e de outros países devastados pela guerra.

Este fenómeno relativamente recente ocorre enquanto o governo continua a debater-se com uma crise de habitação devastadora, que deixou dezenas de milhares de cidadãos, incluindo crianças, sem casa e a viver em alojamentos temporários.

A ira da extrema-direita está fortemente direcionada para as famílias refugiadas e, nos últimos dois anos, ocorreram ataques, fogo posto e protestos violentos à porta de centros de refugiados onde se encontravam crianças.

No entanto, o apoio à União Europeia continua a ser elevado, com 84% de apoio à adesão.

Shona Murray é a correspondente da Euronews em Bruxelas.

Ireland's Prime Minister Simon Harris speaks to the media during a press conference outside the Government Buildings, in Dublin, Ireland, Wednesday May 22, 2024. Damien Storan/AP

Sándor Zsiros e Andreas Rogal também contribuíram para a reportagem.